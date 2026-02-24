Sẽ có gì trong Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Các quan chức Nhà Trắng cho biết, chủ đề của bài phát biểu là: “Nước Mỹ ở tuổi 250: Mạnh mẽ, Thịnh vượng và Được Tôn trọng”, nhấn mạnh mốc kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Bài phát biểu sẽ nhấn mạnh ý tưởng về sự khác biệt của Mỹ, và Tổng thống Trump sẽ lồng ghép câu chuyện của các công dân Mỹ đã hưởng lợi từ những chính sách của ông.

Bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ sẽ là dịp để Tổng thống Trump quảng bá chương trình nghị sự của mình. Ông dự kiến sẽ điểm qua các chính sách nổi bật, bao gồm các đợt cắt giảm thuế và nỗ lực nhằm hạ giá thuốc kê đơn.

Tổng thống Mỹ sẽ kêu gọi Quốc hội thông qua luật về chương trình y tế mà ông công bố đầu năm nay, trong đó chuyển các khoản trợ cấp liên bang từ các công ty bảo hiểm sang người tiêu dùng.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ không hài lòng với nền kinh tế và lo ngại vấn đề chi phí sinh hoạt. Các chiến lược gia chính trị của cả hai đảng cảnh báo những bức xúc đó có thể chuyển hóa thành thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump khuyên ông tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, nhưng ông dường như không mặn mà với khía cạnh này.

Dù nền kinh tế Mỹ đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực như lạm phát hạ nhiệt, dữ liệu chính phủ công bố tuần qua cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đã chậm lại rõ rệt vào cuối năm ngoái.

Cử tri ngày càng có cái nhìn tiêu cực hơn về hiệu suất công việc của Tổng thống Trump kể từ bài phát biểu đầu tiên của ông trước phiên họp chung Quốc hội năm ngoái. Hiện, khoảng 41% tán thành cách ông điều hành công việc, trong khi 57% không tán thành, theo mức trung bình các cuộc thăm dò do Cook Political Report ghi nhận.

Theo kết quả cuộc khảo sát của Wall Street Journal tháng trước, đa số cử tri không tán thành cách tổng thống xử lý các vấn đề kinh tế, nhập cư, thuế quan, chính sách đối ngoại và chăm sóc sức khỏe, trong đó an ninh biên giới là một trong những chương trình hiếm hoi nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Tỷ lệ bất mãn với cách ông Trump xử lý lạm phát đang ở mức cao, với 58% không tán thành.

Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông khi Washington và Tehran chuẩn bị tiếp tục đàm phán. Tổng thống dự kiến dành một phần bài phát biểu để nói về chính sách đối ngoại, trong đó ông có thể sẽ nhấn mạnh chiến lược “bảo đảm hòa bình thông qua sức mạnh.”

Bài phát biểu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan đối ứng mà Tổng thống Trump áp với hàng loạt đối tác thương mại.

Ông Ross Worthington là người lâu nay vẫn chấp bút các bài phát biểu cho Tổng thống Trump, nhưng nhà lãnh đạo này thường nói vượt ra khỏi văn bản. Bài phát biểu của ông trước phiên họp chung Quốc hội năm ngoái kéo dài hơn 90 phút.