SCB mời đơn vị định giá loạt ‘đất vàng’ liên quan đại án Vạn Thịnh Phát: Có căn nhà đối diện khách sạn hơn 100 năm tuổi

SCB vừa mời đơn vị định giá độc lập xác định giá trị 13 tài sản bảo đảm liên quan đại án Vạn Thịnh Phát. Đáng chú ý, danh mục này có nhiều bất động sản "đất vàng" tại trung tâm TP.HCM, trong đó có căn nhà đối diện Grand Hotel Saigon – khách sạn hơn 100 năm tuổi.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa phát đi thông báo mời các tổ chức thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ định giá 13 mã tài sản bảo đảm theo Bản án số 157/2024/HS-ST và Bản án số 1125/2024/HS-PT. Đây là bước đầu trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm nhằm thu hồi tiền theo phán quyết của tòa án đối với đại án Vạn Thịnh Phát.

Theo SCB, 13 tài sản này chỉ là một phần trong 1.120 mã tài sản bảo đảm mà ngân hàng được giao phối hợp quản lý, xử lý sau khi bản án có hiệu lực.

Danh sách các tài sản do ngân hàng công bố. Ảnh: SCB

Trong danh mục được công bố, ngoài một hệ thống dây chuyền cấp đông công nghiệp và ba bất động sản tại Long An, phần lớn tài sản còn lại đều nằm ở các vị trí "đất vàng" trung tâm TP.HCM.

Đáng chú ý nhất là căn nhà tại số 15 Ngô Đức Kế (Quận 1 cũ). Theo hồ sơ, đây là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích gần 64 m², từng được sử dụng làm nhà hàng.

Giá trị của bất động sản này không chỉ nằm ở diện tích mà còn ở vị trí. Căn nhà nằm ngay trên tuyến Ngô Đức Kế – con đường ngắn nhưng tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng và cao ốc văn phòng cao cấp, chỉ cách phố đi bộ Nguyễn Huệ vài bước chân.

Bất động sản số 15 Ngô Đức Kế (Quận 1 cũ).

Đặc biệt, bất động sản này đối diện Grand Hotel Saigon, khách sạn mang kiến trúc Pháp được xây dựng từ năm 1930, là một trong những khách sạn lâu đời và nổi tiếng bậc nhất TP.HCM. Nhờ vị trí nằm trong lõi tài chính – du lịch của thành phố, khu vực này luôn nằm trong nhóm có giá thuê và giá trị thương mại cao nhất.

Đối diện khách sạn trăm năm Grand Hotel Saigon.

Đáng chú ý, phần lớn các bất động sản được SCB đưa vào diện định giá đều nằm tại những khu vực có giá trị thương mại hàng đầu TP.HCM. Ngoài căn nhà đối diện Grand Hotel Saigon, danh sách còn có các địa chỉ như 22 Lê Lợi, 22 Hồ Huấn Nghiệp, 45AB Pasteur, 202-204 Pasteur, 212 Pasteur – đều thuộc khu trung tâm Quận 1 và Quận 3 cũ, nơi quỹ đất gần như không còn và giá bất động sản luôn thuộc nhóm cao nhất thị trường. Bên cạnh đó là các tài sản tại 917 Trần Hưng Đạo (Quận 5 cũ), 84A4 Lý Chiêu Hoàng (Quận 6 cũ) và một căn biệt thự trong khu Hưng Thái, Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ), tạo nên danh mục tài sản trải dài từ khu tài chính, thương mại đến các khu đô thị cao cấp của TP.HCM.

Ảnh chụp các tài sản trong danh sách. Ảnh: SCB

Có thể thấy, phần lớn tài sản được đưa vào đợt định giá đầu tiên đều là các bất động sản có khả năng khai thác thương mại hoặc nằm tại những khu vực có giá trị cao trên thị trường.

Ngoài các nhà đất, SCB cũng đưa vào danh mục định giá một hệ thống dây chuyền chế biến nông sản đông lạnh, bao gồm máy cấp đông IQF, hệ thống lạnh công nghiệp, trạm biến áp 1.000 kVA, hệ thống xử lý nước thải cùng dây chuyền cấp đông xoài.

Bên cạnh đó là ba tài sản tại Long An, gồm các khu đất ở huyện Bến Lức và Châu Thành.

Bà Trương Mỹ Lan.

Theo bản án của TAND Cấp cao tại TP.HCM, SCB được giao phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý và xử lý 1.120 mã tài sản bảo đảm để phục vụ việc thi hành án, thu hồi tiền cho Nhà nước và các bên liên quan trong đại án Vạn Thịnh Phát.

Việc ngân hàng bắt đầu lựa chọn đơn vị thẩm định giá đối với 13 tài sản đầu tiên được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các tài sản được xác định giá trị và triển khai các thủ tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trong số đó, nhóm bất động sản nằm trên các tuyến đường Lê Lợi, Ngô Đức Kế, Hồ Huấn Nghiệp và Pasteur được dự báo sẽ nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư nhờ sở hữu vị trí hiếm ngay tại trung tâm TP.HCM, nơi quỹ đất gần như không còn và giá trị thương mại luôn thuộc nhóm cao nhất thị trường.