Mới đây, làng điện ảnh thế giới chấn động khi 10 nữ diễn viên đồng loạt đứng ra tố cáo đạo diễn nổi tiếng người Pháp Philippe Lioret là kẻ quấy rối tình dục. Tất cả đều cho biết ông có hành động khiếm nhã như cố tình hôn, sờ soạng cơ thể họ trong quá trình thử vai. Những sự việc này diễn ra rải rác trong suốt quãng thời gian từ năm 1990 đến 2010.

Đạo diễn Philippe Lioret bị 10 diễn viên nữ tố cáo quấy rối tình dục.

Cụ thể, tại một buổi thử vai năm 2010, Philippe Lioret đã yêu cầu được hôn toàn bộ 50 nữ diễn viên đến thử vai trong dự án mới của ông. Trong số đó, nhiều người đã từ chối những vẫn bị đạo diễn cưỡng ép. Một số sao nữ khác nói đạo diễn ép buộc họ khỏa thân khi thử vai dù không có chi tiết này trong kịch bản. Với những người đồng ý, ông còn dùng tay trực tiếp chạm vào những bộ phận nhạy cảm của họ.

Minh tinh Hélène Seuzaret cho biết Philippe Lioret thường chọn các cảnh nóng trong phim để thử thách diễn viên khi thử vai và yêu cầu họ đóng thử với mình. Diễn viên Emilie Deville tiết lộ từng bị đạo diễn yêu cầu được gối đầu lên đùi cô và diễn cảnh mẹ đang chăm sóc con. Một diễn viên khác tên Natalie nói với tờ Radio France bị ông cưỡng hôn trong một buổi hẹn ăn trưa để bàn về vai diễn. Sau khi bị phản kháng, Philippe Lioret chỉ xin lỗi một cách hời hợt rồi bỏ đi.

Minh tinh Hélène Seuzaret cùng nhiều diễn viên nữ trực tiếp tố cáo Philippe Lioret.

Trước những lời cáo buộc, Philippe Lioret phủ nhận và cho biết chưa từng nảy sinh tình cảm hay có ý định quấy rối các nữ diễn viên tham gia phim của ông. Luật sư Solange Doumic - người đại diện cho đạo diễn trong vụ án này - cho biết: "Ông ấy có thể đã tán tỉnh họ. Tuy nhiên, Philippe Lioret chắc chắn không bao giờ đi quá giới hạn khi bị những người đó từ chối".

Nhà làm phim 69 tuổi được biết đến qua một số tác phẩm như Don't worry, I'm fine (2006), Welcome (2009) hay All our desire (2011) . Trong sự nghiệp, ông từng nhiều lần nhận đề cử Ceaser (được ví như Oscar của Pháp). Các tác phẩm của Philippe Lioret cũng được chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế như Venice, Berlin...

Clémentine Poidatz - đại diện tổ chức vì quyền lợi của các nữ diễn viên ADA - cho biết scandal này giống một hồi chuông báo động về tình trạng quấy rối tình dục trong ngành điện ảnh tại Pháp nói riêng và thế giới nói chung. Cô cho rằng các đoàn phim cần siết chặt quy trình casting để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Trong quá khứ, rất nhiều sao nữ nổi tiếng như Jennifer Lawrence, Kaya Scodelario hay Amanda Seyfried cho biết từng gặp nhiều rắc rối, bị yêu cầu khỏa thân trong quá trình thử vai.