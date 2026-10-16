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SCALP, AASM Hammer và Aster 30: Ukraine nhận tất cả giấy phép đã hứa từ Pháp

Bạch Dương
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Ukraine đã nhận được tất cả các giấy phép sản xuất vũ khí mà Pháp đã hứa trước đó, đây là tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ukraine nhận giấy phép sản xuất vũ khí SCALP , AASM Hammer và Aster 30 từ Pháp - Ảnh 1.

Tên lửa SCALP EG dưới cánh máy bay ném bom Su-24M của Ukraine.

Trước đó, vào tháng 7, Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố sau cuộc họp của "Liên minh các nước sẵn sàng hợp tác" tại Paris, rằng Pháp sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa phòng không Aster 30, bom hàng không AASM Hammer và tên lửa hành trình SCALP.

Ukraine nhận giấy phép sản xuất vũ khí SCALP , AASM Hammer và Aster 30 từ Pháp - Ảnh 2.

Tên lửa phòng không tầm xa Aster 30.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng thành công tên lửa Aster 30 như một phần của hệ thống phòng không SAMP/T do Pháp và Ý cung cấp trong một thời gian dài.

Phiên bản hiện tại là Aster 30 Block 1 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu khí động học - máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái... ở tầm bắn lên đến 120km và độ cao tối đa 25km.

Ngoài ra, tổ hợp này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật ở khoảng cách lên đến 30km.

Ukraine nhận giấy phép sản xuất vũ khí SCALP , AASM Hammer và Aster 30 từ Pháp - Ảnh 3.

Các bộ phận mũi của bộ kit AASM Hammer với nhiều hệ thống dẫn hướng khác nhau.

Bộ dụng cụ chuyển đổi bom AASM Hammer của Pháp là thiết bị giúp biến đổi các loại bom không điều khiển thông thường kiểu phương Tây thành vũ khí chính xác.

Khác với bom JDAM của Mỹ, AASM Hammer được trang bị động cơ tên lửa tích hợp, cho phép chúng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 15km khi thả từ độ cao thấp và lên đến 70km khi ném từ độ cao lớn.

Hiện nay, có các phiên bản Hammer-250 dành cho bom Mk 82 nặng 227kg và Hammer-1000 dành cho bom Mk 84 nặng 908kg với các loại hệ thống dẫn đường khác nhau.

Ukraine nhận giấy phép sản xuất vũ khí SCALP , AASM Hammer và Aster 30 từ Pháp - Ảnh 4.

Tên lửa hành trình Storm Shadow / SCALP-EG.

Tên lửa hành trình không đối đất SCALP EG / Storm Shadow của Pháp và Anh có chiều dài 5,1m, nặng 1.300kg và đầu đạn nặng 450kg, được thiết kế để tấn công các mục tiêu cố định được bảo vệ vững chắc.

Tên lửa này được Matra và British Aerospace phát triển từ cuối những năm 1990, và từ năm 2003 đã được đưa vào sử dụng trong Quân đội Pháp và Vương quốc Anh, sản phẩm do Tập đoàn MBDA sản xuất.

Phiên bản SCALP-EG của Pháp và Storm Shadow của Anh về mặt khái niệm là giống hệt nhau, chủ yếu khác biệt ở phần mềm và một vài chi tiết cụ thể về việc tích hợp với máy bay trên tàu sân bay.

Theo Militarnyi
Tags

Emmanuel Macron

SCALP

tên lửa Aster 30

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