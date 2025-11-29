HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

SBU từ bỏ UAV tấn công Altius sau những thất bại ở mặt trận

Bạch Dương |

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã phải từ bỏ một vũ khí từng nhận kỳ vọng cao khi mới ra mắt.

SBU đã ngừng sử dụng máy bay không người lái Altius của Anduril do dễ bị tấn công bởi hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin rằng chiếc UAV cảm tử này thường xuyên mất liên lạc và bắn trượt mục tiêu.

Do thường xuyên gặp sự cố và không đáng tin cậy nên SBU cuối cùng đã ngừng sử dụng chúng. Tuy nhiên công ty Anduril khẳng định máy bay không người lái của họ đã được sử dụng để tấn công một số lượng lớn mục tiêu của Nga.

Anduril được biết đến nhiều nhất với tư cách là nhà sản xuất UAV cảm tử Altius-600M và Altius-700M.

Trong đó Altius-600M là máy bay không người lái đa năng có thiết kế dạng module và có thể mang theo tải trọng lên tới 3 kg.

Máy bay không người lái được điều khiển bởi người vận hành từ trạm điều khiển mặt đất hoặc ở chế độ tự động theo một lộ trình đã lập sẵn. Chiếc UAV này có thể bay trên không trung tới 4 giờ và vượt qua quãng đường lên tới 440 km.

Máy bay không người lái tấn công cảm tử Altius-600M do Công ty Anduril sản xuất.

Trong khi đó Altius-700M là phiên bản nặng hơn của máy bay không người lái trước đó, với đầu đạn nặng 15 kg, nó được định vị như một phương tiện để tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa.

Đại diện Công ty Anduril Industries tuyên bố rằng Altius-700M có tầm bay 160 km và thời gian hoạt động là 75 phút. Năm nay, Vương quốc Anh đã đặt hàng cả hai phiên bản máy bay không người lái đa năng cho Ukraine - bao gồm cả loại Altius-600M và Altius-700M.

Theo Wall Street Journal
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại