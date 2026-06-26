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SBU tiến hành chiến dịch cao điểm kéo dài 40 ngày buộc Nga chấm dứt chiến tranh

Sao Đỏ
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Chiến dịch do Cơ quan An ninh Ukraine tiến hành được cho là sẽ gây tác động mạnh mẽ lên tâm lý chiến tranh của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày cho Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nhằm gây ảnh hưởng đến Nga để buộc nước này phải chấm dứt chiến tranh.

Người đứng đầu nhà nước đã đưa ra thông báo này sau báo cáo từ Chỉ huy tạm quyền của SBU - Thiếu tướng Yevheniy Khmara.

"Tôi đã phê duyệt một chiến dịch kéo dài 40 ngày do Cơ quan An ninh thực hiện nhằm gây ảnh hưởng đến Nga và khuyến khích họ chấm dứt chiến tranh", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky đặc biệt quan tâm đến hoạt động của lực lượng đặc nhiệm thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt "A". Ông nhấn mạnh đơn vị này hiện đang dẫn đầu về việc gây ra thương vong cũng như tổn thất trang thiết bị của quân Nga.

"Điều quan trọng là trong nhiều tháng liên tiếp, SBU đã thể hiện những chỉ số cao nhất trong việc bảo vệ các vị trí của Ukraine ở tiền tuyến nhờ việc sử dụng các loại máy bay không người lái khác nhau", ông Zelensky nói rõ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thiếu tướng Yevheniy Khmara, ngày 25/6/2026.

Cần lưu ý, mới đây các cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy 2 cây cầu quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần trên bán đảo Crimea.

Đặc biệt, cây cầu bắc qua kênh đào Bắc Crimea tại làng Stavky, vùng Kherson, đã bị phá hủy. Cây cầu nằm ở kênh đào Bắc Crimea tại làng Rozdolne thuộc vùng Crimea cũng bị hư hại đáng kể.

Trong lúc này, giới phân tích đang "căng mắt" theo dõi hoạt động của SBU. Họ nhớ lại chiến dịch thành công nhất mà lực lượng này phối hợp với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) mang tên "mạng nhện" đã gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng không quân chiến lược Nga.

Theo Militarnyi
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