Saudi Arabia triển khai phòng không bảo vệ thánh địa Mecca

Quỳnh Chi
|

Quân đội Saudi Arabia đã triển khai các hệ thống phòng không gần thánh địa Mecca nhằm tăng cường an ninh cho mùa hành hương Hajj năm nay.

(Ảnh: AP)

Động thái Saudi Arabia triển khai phòng không bảo vệ thánh địa Mecca diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Saudi Arabia công bố cho thấy các bệ phóng tên lửa Patriot cùng nhiều tổ hợp phòng không khác được bố trí quanh khu vực thánh địa Mecca. Đây là nơi khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo đang tham gia một trong những cuộc hành hương lớn nhất thế giới.

Bên cạnh các biện pháp an ninh, nhà chức trách Saudi Arabia cũng triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 48oC. Năm 2025, hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong mùa hành hương Hajj do nắng nóng cực đoan.

(Ảnh: AP)

Năm 2025, chính quyền Saudi Arabia đã sử dụng các công nghệ AI mới nhất để xử lý khối lượng dữ liệu và hình ảnh khổng lồ - bao gồm cả dữ liệu và hình ảnh do một đội máy bay không người lái (UAV) mới triển khai trên khắp thánh địa Mecca cung cấp.

Bên cạnh đó, để phát hiện những tín đồ chưa nhận được giấy phép đăng ký hành hương, chính quyền Saudi Arabia đã triển khai một đội UAV mới và camera nhiệt thông minh để theo dõi lối vào Mecca.

AI đã chứng minh được tầm quan trọng của mình trong việc xử lý hình ảnh từ khoảng 15.000 camera trải khắp thành phố Mecca và các vùng lân cận, sử dụng phần mềm được thiết kế đặc biệt để phát hiện các điểm bất thường trong chuyển động của đám đông hoặc dự đoán tình trạng tắc nghẽn. Công nghệ tiên tiến này cũng giúp theo dõi hơn 20.000 xe bus chở các tín đồ giữa các địa điểm linh thiêng khác nhau.

(Ảnh: AP)

Lễ hành hương Hajj là một trong 5 trụ cột của Hồi giáo (gồm đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương đến Mecca) mà các tín đồ có bổn phận hoàn thành ít nhất một lần trong đời nếu họ có đủ khả năng.

Saudi Arabia - nơi có các đền thờ linh thiêng nhất của đạo Hồi ở thánh địa Mecca và Medina - thu hàng tỷ USD mỗi năm từ các lễ hành hương Hajj và Umrah, được thực hiện vào các thời điểm khác trong năm. Các lễ hành hương này cũng nâng cao uy tín của Saudi Arabia - quốc gia được mệnh danh là “người bảo vệ hai thánh đường Hồi giáo” ở Mecca và Medina.

