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Saudi Arabia thành lập liên minh hải quân để làm gì?

Hoàng Vân
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Bộ Quốc phòng Saudi Arabia đã chính thức tuyên bố thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia.

Một máy bay chiến đấu của Saudi Arabia.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, 13 quốc gia đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức gia nhập liên minh, trong khi 15 quốc gia đã ký tuyên bố chung.

Riyadh mô tả sự kiện này là "sự ra mắt chính thức" của liên minh, và là khởi đầu cho việc kích hoạt về mặt thể chế và hoạt động.

Saudi Arabia sẽ cung cấp chỉ huy đầu tiên, trong khi Pakistan dự kiến sẽ bổ nhiệm phó chỉ huy.

Liên minh dự kiến sẽ phối hợp chia sẻ thông tin tình báo, các cuộc tập trận chung và các hoạt động hàng hải, nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn ở Yemen và phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn, sau khoảng bốn năm tương đối yên bình.

Đầu tháng này, lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành hoạt động quân sự phối hợp bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV), nhằm vào các trại quân sự thuộc Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và được quốc tế công nhận.

Nhóm này cho biết, họ hành động sau khi phát hiện các hoạt động chuẩn bị tấn công vào lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát.

Lực lượng chính phủ thừa nhận có thương vong, với ít nhất 30 binh sĩ đã thiệt mạng.

Căng thẳng đã leo thang kể từ tháng 7, khi tranh chấp về các chuyến bay thẳng giữa Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát và Iran đã góp phần phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài.

Sau khi lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tấn công sân bay Sanaa vào ngày 13/7 để ngăn chặn một máy bay Iran đưa phái đoàn Houthi từ Iran trở về. Nhóm này đã đổ lỗi cho Saudi Arabia, tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, sau đó thông báo phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia.

Kể từ đó, Houthi đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng vận tải và dầu mỏ có liên hệ với Saudi Arabia, trong khi liên minh do vương quốc này dẫn đầu đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen.

Cuộc đối đầu này đặt ra mối đe dọa đặc biệt đối với Saudi Arabia, bởi vì Biển Đỏ đã trở thành một cửa ngõ ngày càng quan trọng đối với dầu mỏ của Saudi Arabia, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran và sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Theo RT
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