Sau vụ đột kích công trường Hyundai-LG bắt 475 người khiến Hàn Quốc chấn động: Ông Trump vội trấn an

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/9 cho biết những người lao động nước ngoài được đưa đến Mỹ được "chào đón" và ông không muốn "làm các nhà đầu tư nản lòng", 10 ngày sau khi hàng trăm người Hàn Quốc bị bắt tại một công trường ở bang Georgia, Mỹ.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump viết: "Tôi không muốn làm nản lòng hay làm giảm động lực đầu tư."

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng cuộc đột kích vào công trường của một công ty Hàn Quốc sẽ không làm giảm đầu tư quốc tế. Ảnh: Reproduction

Theo AFP, khoảng 475 người, chủ yếu là công dân Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện do Hyundai-LG điều hành, ở tiểu bang Georgia, phía đông nam nước Mỹ vào ngày 4/9.

Các viên chức của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cáo buộc những người bị bắt đã ở lại Mỹ quá thời hạn thị thực hoặc thị thực vẫn còn hạn nhưng không được phép tìm việc làm.

Cuộc đột kích ở bang Georgia là chiến dịch truy quét lớn nhất tại một địa điểm kể từ khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch truy quét người nhập cư trên toàn nước Mỹ.

Mặc dù Mỹ quyết định không trục xuất, nhưng hình ảnh những công nhân bị xích và còng tay trong cuộc đột kích đã gây ra sự lo ngại rộng rãi ở Hàn Quốc.

Seoul đã cho hồi hương những công nhân này vào ngày 12/9.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gọi cuộc đột kích này là "đáng hoang mang" và cảnh báo vào ngày 11/9 rằng cuộc đột kích này có thể làm nản lòng các nhà đầu tư trong tương lai.

Các công đoàn Hàn Quốc cũng kêu gọi Washington đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Tuy vậy, trong bài đăng của mình vào ngày 14/9, Tổng thống Trump đã mô tả hoàn cảnh cho phép các chuyên gia nước ngoài tạm thời nhập cảnh vào Mỹ để xây dựng "những sản phẩm cực kỳ phức tạp".

"Chip, chất bán dẫn, máy tính, tàu thủy, tàu hỏa và rất nhiều sản phẩm khác mà chúng tôi [Mỹ] phải học cách sản xuất từ nước khác hoặc trong nhiều trường hợp, phải học lại vì chúng tôi từng rất giỏi về lĩnh vực này, nhưng giờ thì không còn nữa", ông Trump viết.

"Chúng tôi chào đón họ, chúng tôi chào đón nhân viên của họ và chúng tôi sẵn sàng tự hào tuyên bố rằng chúng tôi sẽ học hỏi từ họ và làm tốt hơn họ trong 'trò chơi' của họ, vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa", ông Trump cho biết thêm.