Sau vụ cháy Trường THCS Kim Liên, Hà Nội: Phụ huynh mong muốn gì?

Những phòng học tạm lợp tôn, không gian chật hẹp, lối đi zích zắc, một số thiết bị điện do phụ huynh tự thuê lắp đặt, cải tạo... là mô tả của phụ huynh có con theo học ở Trường THCS Kim Liên (Hà Nội), nơi vừa xảy ra vụ cháy khiến 1 học sinh tử vong.

Hoảng loạn tìm con giữa đám đông

Trao đổi với phóng viên sáng 6/11, chị N., phụ huynh có con học tại Trường THCS Kim Liên, cho biết đến thời điểm này, chị vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.

Chị kể, trưa hôm trước, ngay khi nghe tin trường xảy ra hỏa hoạn, chị vội chộp lấy chìa khóa xe, lao đến trường tìm con. Đến nơi, chị cuống cuồng tìm kiếm con trong tâm trạng hoảng loạn, người run lên bần bật. Chỉ đến khi đón được con an toàn, chị mới thở phào nhẹ nhõm.

Theo chị N., sự việc không chỉ gây tâm lý bất an mà còn khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Tối 5/11, nhà trường thông báo học trực tuyến, nhưng đến đêm khuya lại có thông báo nghỉ học. Sáng 6/11, phụ huynh tiếp tục nhận được thông báo cho con học trực tuyến.

Bên trong dãy nhà bị cháy

Điều khiến chị lo lắng hơn cả là tâm lý của con sau sự việc. Khi nghe tin có người tử vong trong vụ cháy, cháu tỏ ra hoảng sợ và nói: “Con không quay lại học ở đó nữa”.

Bản thân chị N. cũng chưa thể yên tâm. Chị băn khoăn, ngay cả khi học sinh được trở lại trường, nếu vẫn phải học tại địa điểm tạm thời như hiện nay, phụ huynh khó tránh khỏi tâm trạng bất an.

Cùng chung tâm trạng, anh T., phụ huynh có con học lớp 8 tại trường, chia sẻ kế hoạch chuyển học sinh đến địa điểm tạm thời đã được nhà trường chuẩn bị từ cuối năm học trước nhằm dành mặt bằng xây dựng trường mới. Ngay trong dịp nghỉ hè, giáo viên đã thông báo việc chuẩn bị dọn đồ đạc trong phòng học sang địa điểm học tạm ở phố Hoàng Tích Trí.

Phòng học chật hẹp, bí bách

Anh T., nói, đến khảo sát, từ ngoài cổng, tấm biển Trường THCS Kim Liên tạo cảm giác về một ngôi trường bề thế. Nhưng bên trong lại là những dãy nhà quây tôn san sát nhau, chật chội, bí bách.

Theo mô tả của phụ huynh này, toàn khu có các dãy nhà, mỗi dãy được ngăn đôi theo chiều học, với hai cửa quay ra hai phía. Tổng cộng có khoảng mấy chục lớp học. Trường có khoảng 3.000 học sinh, chia hai ca sáng/chiều. Buổi sáng học sinh lớp 8,9 và buổi chiều học sinh lớp 6,7.

Các lớp học quây tôn tạm bợ

Các dãy nhà nằm san sát, không gian chật chội. Lối đi giữa các khu chỉ rộng vài mét. Từ cổng vào còn có khoảng trống nhỏ được tận dụng làm nơi để xe cho học sinh. Khi di chuyển bên trong, học sinh phải đi theo những đoạn hành lang zích zắc.

Trước thực tế đó, trong cuộc họp, phụ huynh lớp đã bàn bạc việc tự cải tạo phòng học để con có nơi học tập tươm tất, đặc biệt là giảm nóng.

“Suốt khoảng một tháng hè trước khi năm học mới bắt đầu, nhiều phụ huynh xắn tay hỗ trợ sửa sang phòng học. Những hạng mục được thực hiện gồm làm trần, ốp tường cách âm tiếng ồn tránh học bên này nghe tiếng giáo viên bên kia, lắp quạt trần, điều hòa. Thiết bị nào có thể chuyển từ trường cũ sang thì tận dụng, thiết bị thiếu thì phụ huynh góp tiền mua mới”, anh T., nói.

Riêng lớp có con anh T. theo học, học sinh lớp 6 và lớp 8 sử dụng chung một phòng, vì vậy phụ huynh hai lớp phải phối hợp cải tạo. Cha mẹ học sinh cùng nhau sửa sang, mua thêm cả cây xanh để không gian sinh động hơn.

Theo phụ huynh, những việc này xuất phát từ mong muốn của phụ huynh là tạo điều kiện để con học tập tốt hơn trong thời gian trường được xây dựng. Tuy nhiên, sau vụ cháy, anh bắt đầu nhìn nhận lại những bất cập trong quá trình cải tạo, đặc biệt là vấn đề an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy.

Phía ngoài cổng trường ở phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Bởi vì có thể mỗi lớp tự cải tạo theo phương án riêng nhưng không phải phụ huynh nào cũng có kiến thức chuyên môn để kiểm tra hệ thống điện, ổ cắm, quạt trần hay điều hòa được lắp đặt có bảo đảm an toàn hay không.

Khi vụ cháy xảy ra, anh T may mắn đón con sớm. Nhưng anh vẫn cho rằng, nếu dãy nhà bị cháy nằm ở phía ngoài cùng hoặc sự cố xảy ra trong giờ học sinh đang học, phòng đóng kín cửa, hậu quả sẽ khó lường.

Sau vụ cháy, điều anh T. mong muốn nhất là học sinh không phải quay lại địa điểm học tạm trong điều kiện như hiện nay.

Anh cho rằng cần làm rõ toàn bộ quá trình cải tạo nơi học tạm: Ai là người cho phép cải tạo? Nhà trường đứng ra tổ chức hay phụ huynh tự nguyện thực hiện vì muốn con có điều kiện học tập tốt hơn? Việc cải tạo các phòng học, lắp đặt thiết bị điện đã được kiểm tra, nghiệm thu về an toàn phòng cháy, chữa cháy hay chưa?

Theo anh T., phụ huynh không thể chỉ dựa vào việc phòng học đã được sửa sang sạch sẽ, có điều hòa, quạt mát để yên tâm cho con đến trường. Những yếu tố liên quan đến an toàn phải được kiểm tra bởi người có chuyên môn và cơ quan có trách nhiệm.

“Bây giờ nghĩ lại, thấy rất thương các con. Phụ huynh đã cố gắng góp tiền, sửa sang phòng học để con đỡ vất vả, nhưng không ngờ việc học trong điều kiện như vậy lại có những nguy cơ mà mình chưa lường hết. Sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất đau lòng, nhất là khi có học sinh tử vong”, anh T. nói.

Những dãy phòng học bằng tôn của Trường THCS Kim Liên, một ngày sau vụ cháy (ảnh: Hà Linh)

Học sinh sợ hãi, việc học cũng bị đảo lộn

Anh T. cũng chia sẻ thêm, sau vụ cháy khiến 1 học sinh tử vong, đã tác động lớn đến tâm lý học sinh. Tối qua con nói: “Rất sợ hãi”

Thời điểm này, học sinh đang trong đợt kiểm tra giữa học kỳ. Việc chuyển sang học trực tuyến, nghỉ học rồi tiếp tục thay đổi phương án khiến lịch học của các em bị xáo trộn.

Phương án học sinh quay lại học tập thế nào đang là điều phụ huynh rất lo lắng. Bởi trường cũ đã đập để xây, trường học tạm bị cháy. Có thông tin là phường sẽ rà soát và cho học sinh đi học nhờ mỗi địa điểm 3-10 phòng học nhưng phụ huynh lo ngại không đảm bảo chất lượng.

Bởi trường học không chỉ là nơi học sinh đến để tiếp thu kiến thức. Đó còn là không gian để các em gặp gỡ bạn bè, giao tiếp, vui chơi và tham gia các hoạt động chung. Việc phải học trực tuyến hoặc chia nhỏ học sinh đến nhiều địa điểm khác nhau khó có thể thay thế đầy đủ những trải nghiệm đó.

Một thực tế khác được anh T. chia sẻ là có những gia đình có hai con cùng học tại trường nhưng phải chia 2 ca sáng/chiều đưa đón rất vất vả. Buổi sáng anh học, buổi chiều em học. Điều đó cho thấy việc học tạm không chỉ ảnh hưởng đến từng lớp mà còn liên quan trực tiếp đến sinh hoạt của nhiều gia đình.