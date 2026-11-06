Sau vụ cháy khiến 1 người tử vong, Trường THCS Kim Liên tạm dừng học trực tiếp

Sau vụ cháy tại khu phòng học tạm khiến một người tử vong, Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) thông báo tạm dừng dạy học trực tiếp tại số 1 Hoàng Tích Trí. Trong ngày 6/11, học sinh tự ôn tập theo tài liệu giáo viên giao, nhà trường đã xây dựng phương án học trực tuyến trong thời gian chờ bố trí địa điểm học tập.

Sau sự cố hỏa hoạn tại khu phòng học tạm trưa 5/11, thực hiện chỉ đạo của UBND phường Kim Liên, Trường THCS Kim Liên đã thông báo tới phụ huynh, học sinh về việc tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại khu trường tạm, số 1 Hoàng Tích Trí.

Theo thông báo, trong ngày 6/11, giáo viên sẽ giao tài liệu ôn tập các bộ môn cho toàn bộ học sinh các khối lớp. Nhà trường cũng đã xây dựng phương án tổ chức dạy học trực tuyến và sẽ có hướng dẫn cụ thể tới học sinh, phụ huynh.

Về địa điểm học tập tiếp theo, UBND phường Kim Liên đã giao các đơn vị liên quan phối hợp với nhà trường và các trường học trên địa bàn rà soát, sắp xếp địa điểm bảo đảm điều kiện dạy và học. Thời gian và địa điểm học trực tiếp trở lại sẽ được thông báo khi có phương án chính thức.

Đối với những học sinh bị ảnh hưởng về sách vở, đồ dùng học tập do vụ cháy, nhà trường sẽ rà soát, tổng hợp để đề xuất hỗ trợ, bảo đảm điều kiện học tập khi các em trở lại trường.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12h ngày 5/11, tại địa điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người bị nạn, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận; đồng thời sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào 13h cùng ngày. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh.

Chiều 5/11, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý các công việc liên quan. Sở đồng thời phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tìm địa điểm học tập cho học sinh sau vụ cháy.

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để sớm ổn định hoạt động dạy và học tại Trường THCS Kim Liên.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ cần khẩn trương có giải pháp phù hợp để tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ. Trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ cháy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Giám đốc Công an Thành phố phối hợp với UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Các sở, ngành và UBND phường Kim Liên được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình các nạn nhân theo quy định.