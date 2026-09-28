Sau vụ An Cung giả, nhiều nhà thuốc báo hết hàng

TPO - Sau khi Công an Thanh Hóa công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả quy mô lớn, phóng viên Báo Tiền Phong khảo sát tại nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh và liên tiếp nhận câu trả lời “hết hàng”. Việc nguồn hàng thay đổi đúng thời điểm vụ án được công bố đặt ra câu hỏi về khâu kiểm tra, truy xuất sản phẩm đang lưu thông.

Tin vào “thần dược”, bỏ hàng triệu đồng mua về cho cha mẹ

Lo bố mẹ đều mắc tiểu đường, cao huyết áp - những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ - anh Nguyễn Văn Hướng (35 tuổi, quê Hà Tĩnh) từng bỏ hàng triệu đồng mua An Cung Ngưu Hoàng Hoàn.

Hai năm qua, mỗi khi nghe người quen nói An Cung Ngưu Hoàng Hoàn tốt cho người có nguy cơ tai biến, đột quỵ, anh Hướng lại tìm mua gửi về biếu bố mẹ. Mỗi hộp có giá khoảng 3 triệu đồng. “Cũng không biết có tác dụng gì hay không, nhưng bố mẹ đều có bệnh, con cái lại ở xa nên tôi cứ nghĩ mua sẵn trong nhà sẽ yên tâm hơn”, anh Hướng nói.

Theo anh Hướng, trước khi mua sản phẩm, anh không tìm hiểu nhiều về nguồn gốc hay chỉ định sử dụng. Những thông tin anh biết chủ yếu đến từ bạn bè, người quen và những câu chuyện về người từng sử dụng sản phẩm sau khi bị tai biến. “Nghe nhiều người nói phòng đột quỵ nên mình tin. Mình chỉ nghĩ nếu bố mẹ chẳng may có chuyện thì có sẵn trong nhà vẫn hơn”, anh chia sẻ.

Sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn.

Niềm tin ấy khiến anh duy trì việc mua sản phẩm trong thời gian dài, dù mỗi lần phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Chỉ đến khi đọc thông tin Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung giả, anh mới bắt đầu kiểm tra lại những hộp từng mua.

“Trước đây tôi cứ nghĩ mua được hàng là yên tâm. Giờ đọc tin có cả đường dây làm giả thì mới thấy lo, không biết những hộp mình từng mua có phải hàng thật không, thành phần bên trong thế nào”, anh Hướng nói.

Điều khiến anh băn khoăn là trước đây, khi mua sản phẩm, anh chủ yếu quan tâm đến lời giới thiệu về công dụng và giá tiền, ít chú ý đến nguồn gốc, số lô hay việc sản phẩm có phù hợp với tình trạng sức khỏe của bố mẹ hay không.

Đi nhiều nhà thuốc, liên tiếp nghe “hết hàng”

Trong vai khách có nhu cầu mua An Cung Ngưu Hoàng Hoàn, phóng viên Báo Tiền Phong tìm đến một số nhà thuốc quanh Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị). Hai nhà thuốc trước cổng bệnh viện, nhân viên cho biết, sản phẩm đã hết.

Rời khu vực bệnh viện, phóng viên tiếp tục hỏi mua tại hai nhà thuốc trên đường Lý Thường Kiệt nhưng đều không mua được hàng. Một nơi cho biết, có thể khoảng hai ngày sau mới có, đồng thời giới thiệu sản phẩm sắp nhập là hàng sản xuất tại Việt Nam, không phải hàng Trung Quốc hay Hàn Quốc.

Nhiều nhà thuốc ở Quảng Trị thông báo hết hoặc chưa có sẵn An Cung Ngưu Hoàng Hoàn sau khi vụ án hàng giả được công bố.

Tại Nhà thuốc Tuấn Thoa ở chợ Đồng Hới, câu trả lời lại khác. Nhân viên giới thiệu có sản phẩm được cho là hàng Trung Quốc và Hàn Quốc, với giá lần lượt khoảng 1,1 triệu đồng/viên và 250.000 đồng/viên.

Khi phóng viên hỏi về hóa đơn, chứng từ, phía nhà thuốc cho biết hàng được mua từ đơn vị nhập khẩu, có địa chỉ, tem và giấy tờ. Tuy nhiên, tại thời điểm khảo sát, phóng viên chưa được kiểm tra các chứng từ này cũng như chưa lấy mẫu sản phẩm để xác minh nguồn gốc, chất lượng.

Không chỉ ở Quảng Trị, tại một số nhà thuốc ở Nghệ An và Hà Tĩnh, An Cung Ngưu Hoàng Hoàn cũng được thông báo hết hàng. Ở khu vực thành phố Vinh (cũ), có nơi cho biết đang chờ nhập, nơi chưa xác định thời điểm có hàng. Khi được hỏi về nguồn gốc sản phẩm nếu nhập lại, một nhân viên cho biết cần kiểm tra thông tin từ nhà cung cấp.

Tại Hà Tĩnh, một số nhà thuốc cho biết đã dừng bán hoặc không còn sản phẩm. Nhân viên một nhà thuốc cho hay, trước đây An Cung được nhiều người lớn tuổi và gia đình có người mắc bệnh nền tìm mua, nhưng sản phẩm không phải “thần dược” như lời truyền tai.

Một số điểm bán vẫn nhận đặt An Cung Ngưu Hoàng Hoàn theo yêu cầu của khách hàng.

Việc nhiều điểm bán cùng báo hết hàng sau khi vụ án ở Thanh Hóa được công bố là hiện tượng đáng chú ý. Song, chỉ từ những lần hỏi mua chưa thể xác định nguyên nhân hết hàng, càng không có căn cứ kết luận các nhà thuốc này từng kinh doanh sản phẩm giả. Câu hỏi cần được làm rõ là: các điểm bán đang hết hàng do nguồn cung thay đổi, chủ động rà soát sản phẩm, hay vì lý do nào khác?

Hàng giả được “khoác áo” hàng ngoại

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đường dây vừa bị triệt phá mua viên hoàn và nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc. Các đối tượng sau đó đóng gói, dán tem nhãn, giới thiệu sản phẩm có nguồn gốc Hàn Quốc hoặc Trung Quốc để đưa ra thị trường.

Cơ quan công an cho biết đã thu giữ khoảng 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn một triệu viên, cùng hàng nghìn vỏ hộp và hơn 20.000 tem, nhãn mác.

Bệnh nhân điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo thông tin điều tra được công bố, thành phần dùng làm viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác. Mỗi hộp hàng giả có giá thành khoảng 105.000 đồng nhưng qua nhiều tầng trung gian được bán tới người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng/hộp.

Điểm đáng lo là sản phẩm được làm giả lại nhắm tới nhóm khách hàng phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp - những người thường tìm kiếm sản phẩm với mong muốn phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe.

Một bác sĩ tại Nghệ An chia sẻ, việc bao bì, tem nhãn của hàng giả được làm giống sản phẩm nhập khẩu khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả bằng mắt thường. Để xác định chính xác thành phần, chất lượng sản phẩm cần kiểm nghiệm mẫu cụ thể. Do đó, khi rà soát An Cung, cần đối chiếu đồng thời các thông tin về nhà cung cấp, số lô, đơn vị nhập khẩu và hồ sơ liên quan, thay vì chỉ căn cứ vào tem nhãn, hóa đơn hay lời giới thiệu của người bán.