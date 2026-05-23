Sau Trung Quốc, Ấn Độ cũng trồng loại cây Việt Nam đang vào mùa: Được mệnh danh ‘vàng đỏ’ trên cây, năng suất 100 kg quả/ha

Một trường đại học nông nghiệp tại Ấn Độ đang triển khai dự án thí điểm trồng vải thiều nhằm đánh giá khả năng thích nghi của loại cây ăn quả nhiệt đới này trong điều kiện khí hậu khô hạn ở vùng Marathwada, bang Maharashtra.

Theo thông tin từ Vasantrao Naik Marathwada Agricultural University, dự án sẽ được thực hiện tại Trạm Nghiên cứu Cây ăn quả Himayat Baugh trong mùa mưa sắp tới với quy mô một hecta. Chương trình được triển khai phối hợp cùng National Research Centre on Litchi.

Tiến sĩ Sanjay G. Patil, phụ trách Trạm Nghiên cứu Cây ăn quả, cho biết đơn vị đã đặt mua 100 cây ghép thuộc bốn giống vải gồm Shahi, China, Bedana và Mandraji, mỗi giống 25 cây. Khu đất dành cho dự án nằm đối diện văn phòng của trạm nghiên cứu tại Himayat Baugh.

Theo kế hoạch, cây giống sẽ được chuyển tới vào tháng 6 và bắt đầu trồng trong tháng 7, khi mùa mưa khởi động. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng cây có thể bắt đầu ra hoa và cho quả sau khoảng một năm canh tác.

Dự án hướng tới đánh giá mức độ phù hợp của cây vải thiều trong điều kiện đặc trưng của vùng Marathwada, nơi có khí hậu khô, mùa hè nóng ẩm và mùa đông tương đối mát. Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi quá trình sinh trưởng, khả năng thích nghi và năng suất của cây trước khi đưa ra khuyến nghị canh tác cho nông dân địa phương.

Sáng kiến này cũng được xem là một phần trong chiến lược đa dạng hóa cây trồng giá trị cao tại khu vực. Theo trường đại học, mùa thu hoạch vải tại Ấn Độ thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7. Một cây vải trưởng thành từ 8-10 năm tuổi có thể cho năng suất khoảng 50-100 kg quả mỗi vụ.

Hiện một số nông dân tại các huyện Chhatrapati Sambhajinagar, Nanded và Parbhani đã thử nghiệm trồng vải thiều ở quy mô nhỏ. Ngoài ra, loại cây này cũng đang được canh tác thương mại tại huyện Palghar thuộc bang Maharashtra.

Vải thiều được đánh giá là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, chứa vitamin C, đồng, chất chống oxy hóa, carbohydrate và chất xơ. Theo dữ liệu do trường đại học công bố, 100 gram vải tươi cung cấp khoảng 66 calo, 16,5 gram carbohydrate, 15,2 gram đường tự nhiên, 1,3 gram chất xơ, 0,8 gram protein và 0,4 gram chất béo.

Không riêng Ấn Độ, Trung Quốc cũng đã bắt đầu trồng loại quả này trong những năm gần đây. Tại thị trấn Tam Môn Phụ, diện tích trồng vải đạt khoảng 4.533 ha, với giá trị sản lượng hàng năm vượt 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 69,3 triệu USD) trong những năm gần đây.

Ông Xing Yuanyuan, đại diện Công ty Nông trại Hongming thuộc Tập đoàn Nông nghiệp Nhà nước Hải Nam, cho biết hoạt động thu hoạch tại trang trại đã bắt đầu trước kỳ nghỉ lễ 1/5 và toàn bộ sản lượng vụ đầu mùa đã được tiêu thụ chỉ trong vòng một tuần.