Sau trận thua sốc, tuyển Việt Nam chịu thêm áp lực từ chiến thắng đậm của Thái Lan

Sau chiến thắng 7-1 trước Malaysia, tuyển futsal nam Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai gặp Myanmar – đội vừa thua 1-5 trước Indonesia.

Đúng như dự đoán, tuyển Thái Lan với đẳng cấp hạng 11 thế giới, đã tạo ra thế trận hoàn toàn lấn lướt. Sau rất nhiều pha dứt điểm, đội chủ nhà đã giành chiến thắng chung cuộc trước Myanmar với tỷ số 3-0.

Với kết quả này, tuyển Thái Lan củng cố ngôi đầu ở SEA Games với 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại +9 sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Indonesia vẫn đứng nhì với 3 điểm, hiệu số +4 sau 1 lượt trận.

Tuyển Thái Lan phô diễn sức mạnh ở nội dung futsal nam.

Tuyển Malaysia cũng giành 3 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam và Myanmar vẫn trắng tay và xếp ở 2 vị trí cuối cùng.

Theo thể thức ở nội dung futsal nam tại SEA Games, 5 đội sẽ đá vòng tròn một lượt sau đó sẽ tính thành tích để trao huy chương.

Với cục diện hiện tại, Thái Lan ngày càng gần hơn với tấm HCV. Họ vẫn tỏ rõ sự vượt trội về đẳng cấp so với các đội còn lại. Trong khi đó, tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước mục tiêu cạnh tranh huy chương. Nếu không thể thắng ở những trận tiếp theo, rất nhiều khả năng futsal nam Việt Nam sẽ trắng tay ở kỳ Đại hội năm nay.