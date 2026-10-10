Sau trận thắng tuyển Việt Nam, Malaysia bất ngờ “gửi chiến thư” tới ĐT Trung Quốc

Tuyển Malaysia tuyên bố sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở những trận tiếp theo, bao gồm 2 trận gặp tuyển Trung Quốc.

Ít ngày trước, tuyển Malaysia đã đánh bại tuyển Việt Nam ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Chiến thắng này dường như đã tiếp thêm sự tự tin cho “Hổ Mã Lai”.

Trong buổi trả lời truyền thông mới nhất, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM), Datuk Ab Ghani Hassan, khẳng định rằng tuyển Malaysia cần tận dụng tối đa hai kỳ thi đấu quốc tế vào tháng 11 và tháng 3 năm sau để hướng tới chiến thắng, qua đó cải thiện BXH FIFA trước khi diễn ra sự kiện quan trọng đó là lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030/Asian Cup 2031.

Theo ông Datuk Ab Ghani Hassan, tuyển Malaysia trước mắt sẽ hướng tới những chiến thắng ở dịp FIFA Days tháng 11 tới, bao gồm 2 trận đấu gặp tuyển Trung Quốc.

“Tháng 11 này, chúng tôi muốn đạt được thứ hạng cao hơn. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch tổ chức các trận giao hữu với các đội bóng quốc tế để tích lũy điểm nhằm cải thiện thứ hạng."

“Mục tiêu chính của tuyển Malaysia là giành được vị trí tốt hơn khi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2027 và vòng loại Asian Cup 2031 bắt đầu. Vì vậy, chúng ta cần cố gắng giành được một vị trí tốt. Để làm điều đó, chúng ta cần những trận đấu giao hữu” - ông Datuk Ab Ghani Hassan.

Tuyển Malaysia muốn thắng 2 trận giao hữu vào tháng 11 tới gặp Trung Quốc.

Tuyển Trung Quốc đang có phong độ rất tệ.

Theo lịch, Malaysia sẽ đá liền 2 trận giao hữu gặp tuyển Trung Quốc vào các ngày 11 và 17/11 tại Quảng Châu. Sự quyết tâm của Malaysia khiến tuyển Trung Quốc phải lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển ở Đông Á vừa trải qua chuỗi khủng hoảng, thua 3 trận liên tiếp, thủng lưới tổng cộng 9 bàn mà không ghi được bàn nào.

Tuyển Trung Quốc lần lượt thua New Zealand 0-3, thua Palestine 0-5 và gục ngã trước Tajikistan 0-1 ngay tại Trùng Khánh. Những thất bại này khiến tuyển Trung Quốc đang phải đối diện với những áp lực cực lớn từ truyền thông và người hâm mộ nước nhà.

Với tuyển Malaysia, họ đang xếp hạng 133 FIFA. Nếu có thể triệu tập lực lượng mạnh, họ hoàn toàn đủ khả năng vượt qua tuyển Trung Quốc ở 2 trận giao hữu trong tháng 11 tới. Nếu làm điều đó, thứ hạng của “Hổ Mã Lai” sẽ được cải thiện đáng kể.