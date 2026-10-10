Giải châu Á: ĐT Việt Nam, Indonesia sáng cửa đi tiếp, Malaysia dễ bị loại

Vòng loại giải châu Á đang bước vào giai đoạn quyết định, với nhiều đại diện Đông Nam Á còn nguyên cơ hội giành vé dự vòng chung kết.

Việt Nam, Indonesia sáng cửa, Malaysia và Philippines đối diện thử thách lớn

Trong số các đại diện Đông Nam Á, U17 nữ Việt Nam đang có vị thế thuận lợi trước trận đấu quyết định với Kyrgyzstan. Sau khi thắng Palestine 6-0 và đánh bại Quần đảo Bắc Mariana 20-0, thầy trò HLV Okiyama Masahiko có 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +26.

Đáng chú ý, Kyrgyzstan cũng toàn thắng hai trận, ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp ngày 11/10 sẽ quyết định tấm vé duy nhất của bảng D. U17 nữ Việt Nam chỉ cần hòa để giành quyền đi tiếp, nhưng thử thách không thể xem nhẹ khi đối thủ đã thắng Palestine 2-1.

Hai đại diện khác của Đông Nam Á là Indonesia và Singapore cũng tạo nên một cuộc đua nội bộ đáng chú ý tại bảng B. Indonesia lần lượt thắng Bahrain 2-0 và Saudi Arabia 3-1, trong khi Singapore đánh bại Saudi Arabia 1-0 rồi vượt qua Bahrain 4-0. Cả hai cùng có 6 điểm trước lượt trận cuối, biến cuộc chạm trán ngày 11/10 thành trận chung kết của bảng đấu.

U17 nữ Việt Nam sáng cửa vào VCK.

U17 nữ Indonesia cho thấy khả năng ghi bàn tốt, còn Singapore có lợi thế sân nhà và vừa tạo ra chiến thắng cách biệt. Đây là một trong những bảng đấu mà Đông Nam Á có cơ hội chắc chắn giành vé, nhưng không thể có cả hai đội cùng đi tiếp.

Ở bảng E, Malaysia cũng đứng trước trận đấu mang tính quyết định với Ấn Độ. Đội chủ nhà thắng Syria 1-0 rồi đánh bại Iraq 4-0, trong khi Ấn Độ lần lượt thắng Iraq 14-0 và Syria 2-0. Cả hai đều có 6 điểm, khiến cuộc đối đầu ngày 11/10 trở thành màn cạnh tranh trực tiếp cho ngôi đầu.

Malaysia có lợi thế sân nhà và đang cải thiện hiệu suất ghi bàn, nhưng Ấn Độ đã chứng minh sức tấn công đáng gờm ngay từ lượt trận mở màn. Đây sẽ là phép thử khó nhất của bóng đá trẻ Malaysia tại vòng loại lần này. Hiện Malaysia đang xếp nhì còn Ấn Độ đứng đầu. Do vậy, Malaysia đang gặp khó bởi họ buộc phải thắng lượt cuối còn Ấn Độ chỉ cần hoà.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn nắm lợi thế lớn tại bảng F sau khi thắng Bhutan 4-0 và Macau 9-0. Tuy nhiên, Lebanon cũng toàn thắng hai trận, lần lượt đánh bại Macau 6-0 và Bhutan 5-0. Hiện Thái Lan đang tạm đứng đầu nhò hơn Lebanon chỉ số phụ. Điều này cũng giúp Thái Lan tương đối sáng cửa vào VCK bởi chỉ cần hoà Labanon lượt cuối là họ sẽ bảo toàn ngôi đầu bảng.

Thái Lan cũng đang nắm lợi thế.

Philippines cũng đang đứng trước cơ hội đáng kể tại bảng H. Đội bóng này thắng Uzbekistan 4-0 ở trận ra quân, nhưng sau đó Uzbekistan thua Bangladesh 1-2 và chính thức bị loại. Trận Philippines gặp Bangladesh ngày 11/10 sẽ quyết định đội đứng đầu bảng. Với chiến thắng cách biệt trước Uzbekistan, Philippines có cơ sở để tự tin, song Bangladesh vừa tạo bất ngờ khi đánh bại đội chủ nhà và không thể bị xem nhẹ.

Lào, Myanmar còn hy vọng mong manh, Campuchia đã bị loại

Tại bảng C, Lào đã đánh bại Campuchia 3-1 và sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa ở lượt cuối. Đây là cơ hội để bóng đá trẻ Lào tạo dấu ấn, nhưng nhiệm vụ không đơn giản khi đối thủ từng thắng Campuchia tới 12-0. Campuchia, sau hai thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa và Lào, đã bị loại khỏi cuộc đua. Dù vậy, việc có mặt ở vòng loại cũng là dịp để đội bóng này tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ có nền tảng tốt hơn.

Campuchia đã bị loại sau trận thua Lào.

Myanmar là đại diện Đông Nam Á còn cơ hội tại bảng G. Đội chủ nhà thắng Guam 9-0, nhưng Hong Kong (Trung Quốc) cũng vừa đánh bại Guam với cùng tỷ số. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa Myanmar và Hong Kong ngày 11/10 sẽ quyết định tấm vé duy nhất. Myanmar có lợi thế sân nhà, song chiến thắng đậm trước Guam không tạo ra khoảng cách rõ ràng giữa hai đội. Đây sẽ là trận đấu đòi hỏi sự tập trung và bản lĩnh, thay vì chỉ dựa vào lợi thế sân bãi.

Nhìn tổng thể, Việt Nam, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Lào và Myanmar vẫn còn cơ hội cạnh tranh, nhưng mức độ thuận lợi khác nhau. U17 nữ Việt Nam vẫn đang được đánh giá rất cao ở tấm vé đi tiếp nhờ phong độ ổn định và ưu thế sân nhà.

Theo thể thức vòng loại, chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027, bên cạnh bốn đội đã được đặc cách gồm CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và Trung Quốc. Điều đó khiến lượt trận cuối trở thành ranh giới giữa hy vọng và thất bại. Với bóng đá Đông Nam Á, mục tiêu không chỉ là có nhiều đội góp mặt ở vòng loại, mà còn phải chuyển hóa cơ hội thành những tấm vé thực sự tới sân chơi châu lục.