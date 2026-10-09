Báo Hàn Quốc: “Bóng đá Trung Quốc đang gần như sụp đổ hoàn toàn”

Hãng truyền thông Hàn Quốc cho rằng bóng đá Trung Quốc đang rơi vào tình trang suy thoái cực kỳ nghiêm trọng.

“Bóng đá Trung Quốc vô vọng! 3 thất bại liên tiếp không bàn thắng, tụt hạng FIFA, thậm chí còn dấy lên lo ngại về vòng loại World Cup 2030! Lại có tin đồn sa thải HLV” - đây là tiêu đề bài bình luận vừa được hãng truyền thông Inter Football của Hàn Quốc đăng tải sáng 9/10 để nói về tình trạng đáng báo động của tuyển Trung Quốc.

Phóng viên Shin Dong-hoon của Inter Football mở đầu bằng đánh giá: “Tình trạng suy thoái của bóng đá Trung Quốc đang ở mức rất nghiêm trọng. Trung Quốc đã thua Tajikistan với tỷ số 0-1 trong trận giao hữu diễn ra tại sân vận động Longxing, Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 6 tháng 9. Với thất bại này, Trung Quốc đã kết thúc chuỗi bốn trận đấu quốc tế trong tháng 9 và tháng 10 với một chiến thắng và ba trận thua.

Bóng đá Trung Quốc đang trong tình trạng gần như sụp đổ hoàn toàn. Trung Quốc đã không thể giành vé tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ, bất chấp số suất tham dự đã được tăng lên. Đây là lần thứ sáu liên tiếp Trung Quốc thất bại tại một giải đấu kể từ khi giành vé dự World Cup 2002”.

Inter Football cho rằng bóng đá Trung Quốc đang gần như sụp đổ hoàn toàn.

Hãng truyền thông xứ Kim chi tiếp tục bình luận về thành tích kém cỏi của HLV trưởng tuyển Trung Quốc: “Huấn luyện viên Shao Jiayi đã dẫn dắt tuyển Trung Quốc kể từ khi huấn luyện viên Branko Ivankovic ra đi, và thành tích của ông thực sự rất tệ. Họ giành chiến thắng 3-0 trước Maldives, đội bóng xếp hạng 172 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng sau đó lại để thua New Zealand, Palestine và Tajikistan. Họ chịu thất bại nặng nề 0-3 trước New Zealand và thua Palestine 0-5. Cộng thêm trận thua 0-1 trước Tajikistan, họ đã lập kỷ lục đáng buồn với ba trận thua liên tiếp không bàn thắng”.

Trang Inter Football nói về việc tuyển Trung Quốc tụt dốc trên BXH FIFA, và cho rằng tuyển Trung Quốc khó giành vé dự kỳ World Cup tiếp theo và còn có thể bị một số đội như Việt Nam, Thái Lan vượt qua..

“Bóng đá Trung Quốc đã rơi vào cú sốc khi nhận thất bại trước Palestine (khi đó xếp hạng 95) và Tajikistan (khi đó xếp hạng 102), những đội bóng có thứ hạng thấp hơn họ trên bảng xếp hạng FIFA. Giữa ba trận thua liên tiếp đầy bất ngờ này, người ta dự đoán rằng thứ hạng FIFA của Trung Quốc sẽ tụt xuống vị trí thứ 96. Phân tích cho thấy sự tụt hạng mạnh mẽ này sẽ có tác động tiêu cực đến vòng loại World Cup 2030 của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco.

Thứ hạng như vậy đặt Trung Quốc vào tình thế rất nguy hiểm. Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 12. Nếu Trung Quốc không giành được chiến thắng nào trong giai đoạn thi đấu quốc tế do FIFA quy định vào tháng 11, có khả năng Bahrain, Việt Nam và Tajikistan - những đội đang bám sát Trung Quốc - sẽ tiếp tục giành điểm và vượt qua Trung Quốc. Thứ hạng của Trung Quốc có thể rơi xuống ngoài top 18 châu Á. Nếu điều đó xảy ra, khả năng Trung Quốc bị xếp vào nhóm hạt giống số 3 ở vòng 36 (vòng loại thứ hai của World Cup tiếp theo) sẽ tăng lên, và độ khó của vòng loại thứ ba cũng sẽ tăng theo."

Tuyển Trung Quốc vừa trải qua chuỗi trận rất tệ hại.

Trong phần tiếp theo, Inter Football nói về khả năng HLV Shao Jiayi có thể bị sa thải: “Có tin đồn rằng huấn luyện viên trưởng Xiao Zhai có thể bị sa thải. Truyền thông Trung Quốc cũng đặt ra câu hỏi về năng lực của HLV Shao Jiayi, cho rằng điều đáng thất vọng nhất không phải là thất bại mà là việc không tin được ra cách ngăn chặn xu hướng đi xuống khi chứng kiến phong độ sa sút trong từng trận đấu. HLV Shao Jiayi đã thay đổi đội hình ở những trận vừa qua, nhưng mỗi lần thay đổi, sự gắn kết của đội bóng lại tan vỡ, hàng công thiếu mạch lạc và hàng thủ bộc lộ nhiều điểm yếu”.

Cuối cùng, Inter Football đưa ra bình luận về tình trạng của nền bóng đá xứ tỷ dân: “Không có dấu hiệu thay đổi nào, và tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Đó là thực trạng của bóng đá Trung Quốc”.