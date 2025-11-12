Sau trận thắng lịch sử, tuyển Indonesia chính thức chia tay World Cup theo kịch bản đau đớn

Chiến thắng lịch sử 2-1 trước U17 Honduras giúp đội tuyển U17 Indonesia nuôi hi vọng vào tấm vé vớt vào vòng 1/16 U17 World Cup. Nhưng hi vọng ấy đã chấm dứt sau khi loạt trận cuối cùng vòng bảng khép lại.

Nhìn các đối thủ cạnh tranh lần lượt giành được các điểm số và duy trì được hiệu số bàn thắng bại “an toàn”, U17 Indonesia lại càng thêm tiếc nuối những cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ và những bàn thua đáng tiếc.

U17 Indonesia không lọt vào top 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và bị loại

Với 3 điểm và hiệu số -5, U17 Indonesia đứng thứ 10 trên BXH thành tích các đội hạng ba. Họ bằng điểm nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại trước các đội Maroc, CH Séc, Tunisia, Mexico và Saudi Arabia.

Dẫu sao, việc có được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup và vị trí thứ ba bảng đấu cũng là những dấu ấn rất đáng nhớ đối với U17 Indonesia.

U17 Indonesia vẫn có dấu ấn đáng nhớ tại U17 World Cup 2025

Danh sách 32 đội lọt vào vòng 1/16 cũng như các cặp đấu đã được xác định. Chỉ còn 4/9 đại diện châu Á còn trụ lại là Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Triều Tiên. Vòng 1/16 U17 World Cup 2025 sẽ diễn ra trong các ngày 14 và 15/11.