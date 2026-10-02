Sau trận thắng ĐT Viêt Nam, Trung Quốc gục ngã đau đớn, trắng tay tại ASIAD

Thất bại sát nút trước Hàn Quốc khiến tuyển nữ Trung Quốc không thể giành tấm HCĐ tại ASIAD.

Sau những trận bán kết không như ý, tuyển nữ Trung Quốc và Hàn Quốc bất đắc dĩ phải gặp nhau trong trận tranh hạng ba bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây là cơ hội để cả hai khép lại giải đấu bằng một tấm huy chương an ủi.

Tuyển Trung Quốc bước vào trận đấu với đôi chút lợi thế về đối đầu. Theo thống kê, Hàn Quốc không thắng Trung Quốc trong 11 lần gặp gần nhất kể từ năm 2015, với 6 thất bại và 5 trận hòa. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội đang được thu hẹp, khi 3 cuộc chạm trán gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa.

Lần này, tuyển Hàn Quốc lại gây ra khó khăn cực lớn cho tuyển Trung Quốc. Đây là trận đấu mà cả 2 đội đều không đạt hiệu suất tốt ở mặt trận tấn công. Tuyển Trung Quốc thực hiện tổng cộng 7 pha dứt điểm trong đó chỉ có 2 lần trúng đích, còn Hàn Quốc có 8 pha dứt điểm nhưng cũng chỉ có 1 lần trúng đích. Khác biệt giữa 2 đội nằm ở việc Hàn Quốc có thể tạo ra bàn thắng còn Trung Quốc thì không.

Ngay trong pha dứt điểm đầu tiên, tuyển nữ Hàn Quốc đã bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 4. Từ tình huống phối hợp bóng bổng, Noh Jin Young băng vào đánh đầu bồi khiến thủ môn của Trung Quốc không thể cản phá.

Tuyển nữ Trung Quốc không đạt phong độ tốt nhất ở giải năm nay.

Sau khi thủng lưới, tuyển nữ Trung Quốc dâng cao, nhưng họ lại gặp khó trong việc tiếp cận khung thành của đối phương. Tiền đạo Wang Shuang và các đồng đội tạo được một số pha tấn công và dứt điểm song không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Về phía Hàn Quốc, lối đá thiên về tốc độ và thể lực, không ngại va chạm của họ đã gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Sau giờ nghỉ, cả hai đội đều thay một số vị trí. Tuyển Trung Quốc vẫn miệt mài tấn công nhưng họ vẫn bó tay trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Hàn Quốc. Tiền đạo Wang Shuang, người từng ghi bàn duy nhất vào lưới tuyển nữ Viêt Nam ở vòng tứ kết, vẫn là nhân tố dứt điểm nhiều nhất. Song, chân sút chủ lực của Trung Quốc lại không thể chiến thắng được thủ môn Hàn Quốc, thậm chí còn bị thần may mắn quay lưng. Tình huống đáng tiếc nhất mà Trung Quốc tạo ra trong hiệp 2 chính là cú sút bóng của Wang Shuang đưa bóng dội xà ngang khung thành bật ra.

Đến cuối trận, tuyển Trung Quốc vẫn bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Dường như, thể lực và tinh thần bị ảnh hưởng khiến họ không thể chơi với phong độ tốt nhất. Kết thúc trận đấu, Hàn Quốc bảo toàn chiến thắng tối thiểu 1-0.

Tuyển nữ Trung Quốc thua 0-1 trước Hàn Quốc.

Với kết quả này, tuyển nữ Hàn Quốc giành hạng Ba tại ASIAD 2026. Kết quả này có thể coi là “chấp nhận được” với các cô gái xứ Kim chi.

Trong khi đó, tuyển nữ Trung Quốc sau khi thắng Việt Nam ở tứ kết, đã phải trắng tay tại giải đấu. Đây là kết quả không như kỳ vọng với tuyển Trung Quốc bởi mục tiêu của họ từ trước giải là cạnh tranh chức vô địch tại Á vận hội.

Vào chiều tối nay (2/10), trận đấu cuối cùng tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ diễn ra. Đây là cuộc đại chiến giữa 2 đội bóng nhiều duyên nợ là chủ nhà Nhật Bản gặp Triều Tiên.