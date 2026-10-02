Sao Malaysia: “Thật nực cười, cả giải FIFA ASEAN Cup đều nghiêng về Indonesia”

Chính các cầu thủ và truyền thông Malaysia cũng đặt câu hỏi về cách mà họ bị mất tấm vé chung kết FIFA ASEAN Cup vào tay Indonesia.

Cục diện bảng A giải FIFA ASEAN Cup (hạng Division 1) đã khép lại lượt cuối theo cách không thể kịch tính hơn. Malaysia thắng Singapore 6-0, trong khi đó Indonesia dẫn Bangladesh 7-2 ở phút 90. Nếu Indonesia không ghi thêm 2 bàn ở thời gian bù giờ, Malaysia sẽ đi tiếp vào chung kết nhờ hơn Indonesia về hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận của Indonesia, trọng tài báo hiệp 2 có 2 phút bù giờ. Tuy nhiên, sau đó trọng tài lại thay đổi, giơ bảng khác báo hiệp 2 bù giờ 7 phút. Cuối cùng, Indonesia ghi liền 2 bàn ở các phút 90+6 và 90+7, thắng chung cuộc 9-2 trước Bangladesh. Kết quả này vừa đủ để giúp Indonesia vượt qua Malaysia để vào chung kết (bằng hiệu số bàn thắng bại +9 nhưng Indonesia có nhiều hơn số bàn thắng).

Điều đáng nói là dư luận Malaysia tỏ rõ sự không hài lòng về những diễn biến đã xảy ra ở trận đấu của Indonesia. Truyền thông và chính một số cầu thủ Malaysia cũng đặt nghi vấn về việc chủ nhà Indonesia đã được thiên vị, đồng thời đặt câu hỏi về trọng tài khi thay đổi số phút bù giờ.

Tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Indonesia, Bergson Da Silva, tỏ ra rất bức xúc. Cầu thủ này tuyên bố trên Instagram sau lượt trận tối qua:

“Điều này thật nực cười, toàn bộ giải đấu đều nghiêng về phía họ (Indonesia). Họ chơi cả ba trận ở Jakarta vào buổi tối, trong khi các đội khác chơi ở Bandung vào buổi chiều, với lịch thi đấu cách nhau hai ngày."

"Trong trận đấu hôm nay, ban đầu trọng tài cho thêm hai phút bù giờ, nhưng đột nhiên thời gian bù giờ được kéo dài lên bảy phút. Họ đã ghi hai bàn thắng trong hai phút cuối của thời gian bù giờ hiệp 2" Bergson viết.

Trận đấu của Indonesia đang gây ra tranh cãi.

Số phút bù giờ bị thay đổi và Indonesia ghi 2 bàn ở 2 phút bù giờ cuối cùng.

Theo hãng truyên thông Bhrarian của Malaysia, nhiều cư dân mạng và người hâm mộ nước này đã đặt ra nghi vấn về số phút bù giờ ở trận đấu của tuyển Indonesia.

Bharian trích phát biểu của tài khoản facebook Rashmord Zaire viết: "Từ hai phút, khi biết trận đấu tiếp theo đã kết thúc, đột nhiên nó kéo dài đến bảy phút. Thật khó tin”.

CĐV Amin Solihin cũng bình luận: “Những gì vừa xảy ra thật nực cười."

Trong khi đó, một người dùng khác của trang tin này viết: "Trông như hai phút rồi đến bảy phút... Thật tốt là Malaysia không phải vào chung kết."

Tuy nhiên, theo Bharian, trong trận đấu của Indonesia, đã có một số tình huống gián đoạn, bao gồm việc trọng tài kiểm tra VAR và một vụ ẩu đả nhỏ giữa các cầu thủ của cả hai đội vào cuối trận. Đây có thể là một trong những lý do khiến thời gian bù giờ được kéo dài lên bảy phút.

Hiện tại, chưa thể quy kết rằng liệu Indonesia có thực sự được các trọng tài thiên vị hay không, thông qua số phút bù giờ ở trận tối qua. Thông thường, đa phần các trận đấu đều có số phút bù giờ của hiệp hai nhiều hơn 2 phút.

Hiện ở giải FIFA ASEAN Cup, cặp chung kết đã chính thức được xác định, đó là Thái Lan gặp chủ nhà Indonesia. Trong khi đó, Malaysia sẽ tranh hạng ba với đội nhì bảng B được phân định sau lượt trận chiều nay (2/10).