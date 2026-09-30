ĐT Việt Nam thua trắng ở Trung Quốc, rời giải với vị trí cuối cùng

Tuyển trẻ Việt Nam đã phải nhận thêm một thất bại mà không thể ghi được bàn tại giải đấu ở Trung Quốc.

Sau thất bại 2-4 trước Australia và 0-1 trước chủ nhà Trung Quốc, U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào lượt đấu cuối cùng gặp Kyrgyzstan tại giải CFA Team China.

Trước một đối thủ có nền tảng thể hình, thể lực tốt hơn, U16 Việt Nam đã thi đấu lép vế và gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi toàn đội còn vắng tiền đạo chủ lực Trung Anh do đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu với U16 Trung Quốc.

U16 Việt Nam chơi nỗ lực ở hiệp 1. Do nền tảng thể lực còn khá ổn nên các cầu thủ áo đỏ đã thành công trong việc ngăn chặn khá nhiều đợt lên bóng của đối thủ. Đó là lý do giúp U16 Việt Nam bảo toàn được khung thành và cầm chân đối thủ với tỷ số 0-0.

U16 Việt Nam thua Kyrgyzstan 0-3 chung cuộc.

Tuy nhiên, sự khác biệt đã đến trong hiệp hai, khi Kyrgyzstan đã tận dụng tốt những ưu thế để có được những bàn thắng.

Phút 47, Kyrgyzstan đã tận dụng thành công cơ hội để dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng này, đại diện từ Trung Á vẫn kiểm soát thế trận và họ có thêm bàn thắng thứ 2 ở phút 87. Sau đó, Kyrgyzstan còn có thêm bàn thắng nữa, ấn định tỷ số 3-0.

Ở 2 bàn thua thời điểm cuối trận, các cầu thủ U16 Việt Nam mải dâng cao và để lộ khoảng trống nơi hàng thủ. Đội bạn đã tận dụng tốc độ và sức mạnh để ấn định tỷ số trân đấu.

Như vậy, U16 Việt Nam đã kết thúc giải giao hữu quốc tế CFA Team China với 3 trận toàn thua, chỉ đứng vị trí cuối cùng. Toàn đội chỉ ghi được đúng 1 bàn nhưng thủng lưới 8 lần sau 3 trận.