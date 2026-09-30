Sau đại thắng U23 Việt Nam 4-0, Hàn Quốc lại hạ Trung Quốc để vào chung kết Asiad

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng U23 Hàn Quốc vẫn đánh bại Trung Quốc để tiến vào chung kết ASIAD 2026.

U23 Hàn Quốc đang thể hiện phong độ rất ấn tượng trên hành trình bảo vệ HCV ASIAD. Đội bóng xứ kim chi toàn thắng cả 3 trận, lần lượt vượt qua Qatar 4-1, Saudi Arabia 2-0 và U23 Việt Nam 4-0 ở tứ kết. Sau 3 trận, Hàn Quốc ghi tới 10 bàn và chỉ một lần để thủng lưới.

Song, đúng như dự đoán, U23 Hàn Quốc vẫn gặp nhiều khó khăn khi phải gặp U23 Trung Quốc ở vòng bán kết, do Trung Quốc có thêm 3 trụ cột quá tuổi từ ĐTQG.

Theo thống kê, U23 Hàn Quốc vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn (55 so với 45%). Đại diện xứ Kim chi thực hiện được 13 pha dứt điểm trong đó có 8 lần trúng đích, còn Trung Quốc cũng không lép vế là bao với 10 cú sút trong đó 6 lần trúng đích.

Những phút đầu tiên diễn ra với nhịp độ tương đối chậm. Hai đội chủ yếu phát động tấn công bằng những đường chuyền và tạt bóng từ hai biên.

Trong thế trận có phần tương đối tẻ nhạt, U23 Trung Quốc bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 23. Tận dụng tình huống Hàn Quốc dâng đội hình lên cao, U23 Trung Quốc phản công, và Wang Yudong thoát xuống phá bẫy việt vị, nhận bóng rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Kim Jisoo, mở tỉ số trận đấu.

Tiểu Lâm Mộc

Sau khi phải nhận bàn thua, U23 Hàn Quốc lập tức dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Họ cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ. Phút 33, đội bóng áo đỏ có bàn thắng nhờ pha phối hợp bóng bổng sở trường. Từ quả đá phạt góc treo vào vòng cấm của U23 Trung Quốc, Lee Youngjun bật cao đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ môn Li Hao, quân bình tỉ số 1-1.

Hai đội tiếp tục thi đấu giằng co với thế trận không quá chênh lệch. Hàn Quốc dù được đánh giá cao hơn song cũng không tạo được sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ Trung Quốc mắc sai lầm.

Mãi tới phút 82, Hàn Quốc mới có được bàn thắng quý giá, vẫn đến từ một tình huống bóng bổng. Eom Jisung tung đường tạt bóng cho Bae Junho thoát xuống đánh đầu tung lưới thủ môn Li Hao, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Hàn Quốc.

Với kết quả này, U23 Hàn Quốc tiến vào chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Uzbekistan vs chủ nhà Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Trung Quốc sẽ chỉ có thể tranh HCĐ.



