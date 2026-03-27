Sau trận thắng 4-0, tuyển Việt Nam nhận kết quả bất ngờ trước ngày tranh vé World Cup

Vào chiều nay (27/3), U20 nữ Việt Nam tiếp tục có cuộc tái đấu với U20 nữ Uzbekistan. Trước đó, hai đội từng chạm trán nhau vào ngày 24/3, với phần thắng 4-0 nghiêng về U20 nữ Việt Nam. Đây là hai trận giao hữu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho giải U20 nữ châu Á 2026.

Bước vào trận tái đấu, cả hai đội đều cho thấy sự hiểu nhau rõ hơn, khiến thế trận diễn ra chặt chẽ và cân bằng ngay từ những phút đầu. Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tổ chức nhiều pha lên bóng đáng chú ý.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co cho đến phút 40, khi U20 nữ Việt Nam tận dụng tốt tình huống cố định. Từ quả phạt góc được triển khai chính xác, bóng được đưa vào vòng cấm và số 22 Thúy Nga đã tung cú vô-lê dứt khoát, mở tỷ số cho đội bóng chủ nhà.

Sang hiệp 2, đối thủ gia tăng sức ép khi đẩy cao đội hình tấn công. Trước áp lực liên tục, hàng phòng ngự U20 nữ Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và tổ chức tốt. Tuy nhiên, ở những phút cuối trận, từ một pha đá phạt nguy hiểm, đối thủ treo bóng vào vòng cấm và có pha đánh đầu chính xác, gỡ hòa 1-1.

Trong thời gian còn lại, U20 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này cho thấy sự tiến bộ và khả năng thích nghi của U20 nữ Việt Nam qua hai trận giao hữu liên tiếp, đồng thời mang lại thêm những bài học chuyên môn quan trọng cho ban huấn luyện trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới.

U20 nữ Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt cho giải châu Á.

Vào ngày 1/4 tới đây, tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại VCK U20 nữ châu Á 2026 tại Thái Lan. Đáng chú ý, giải đấu này đồng thời cũng là vòng loại của U20 World Cup 2026. Theo phân bổ, Liên đoàn bóng đá châu Á có 4 suất và sẽ được dành cho 4 đội lọt vào bán kết.

Giải đấu này có 12 đội tham dự, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

Những lá thăm may rủi đưa đội quân của HLV Okiyama Masahiko rơi vào bảng A cùng Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh.

Đây được xem là bảng đấu thuận lợi nhất với U20 Việt Nam. Hồng Yêu và đồng đội tránh được hai đội nhóm hạt giống số 1 rất mạnh là Triều Tiên và Nhật Bản, chỉ phải chạm trán Thái Lan (vào nhóm hạt giống số 1 do là chủ nhà) có thực lực tương đương.

U20 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân với U20 Trung Quốc vào ngày 1/4 trên sân sân vận động tỉnh Nonthaburi. Sau đó, toàn đội phải di chuyển hơn 40km để đối đầu chủ nhà Thái Lan tại sân Thammasat ở lượt trận thứ hai (ngày 4/4). Đến lượt trận cuối vào ngày 7/4, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ trở lại sân Nonthaburi để chạm trán U20 Bangladesh.