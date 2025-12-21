Sau Toyota, đến lượt Honda sản xuất xe 'hộp diêm' chạy điện cạnh tranh với BYD, liệu các hãng xe Nhật có 'quay lưng' với hybird?

Theo Nikkei Asia, Honda vừa công bố kế hoạch ra mắt phiên bản thuần điện cho dòng N-Box. Đây là động thái nhằm bảo vệ thị phần của hãng trước sự xâm nhập của các thương hiệu xe điện Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, N-Box là mẫu xe đô thị siêu nhỏ (kei car) cực kỳ phổ biến. Xe sở hữu với thiết kế hình hộp vuông vức đặc trưng và nội thất thực dụng. Phiên bản hiện tại trang bị động cơ 3 xi lanh dung tích 660cc tiết kiệm nhiên liệu cùng hệ thống an toàn Honda Sensing.

N-Box mẫu xe bán chạy nhất của Honda tại thị trường nội địa đang đối mặt với sự cạnh tranh của đối thủ đến từ Trung Quốc.

Thách thức lớn nhất của Honda đến từ hãng xe BYD của Trung Quốc. BYD đã chính thức gia nhập thị trường xe hơi Nhật Bản từ đầu năm 2023. Hãng này có kết hoạch tung ra mẫu xe điện (EV) mini BYD Racco vào mùa hè năm sau để làm đối thủ của N-Box.

BYD Racco cũng sở hữu thiết kế hình hộp và cửa trượt tương tự mẫu xe của Honda để tối ưu không gian. Mẫu xe đến từ Trung Quốc dự kiến có phạm vi hoạt động khoảng 180 km cho mỗi lần sạc. Việc BYD ra mắt sản phẩm sớm hơn Honda một năm tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn trong phân khúc xe điện giá rẻ.

Mẫu xe điện mini Racco của BYD sở hữu thiết kế khá tương đồng với N-Box.

Việc điện hóa N-Box không chỉ để giữ vững thị trường nội địa, Honda cũng có chiến lược mở rộng sang các khu vực khác. Dựa trên nền tảng của dòng xe mini này, Honda đã phát triển một mẫu xe điện tương tự dành cho thị trường Châu Âu và Đông Nam Á. Mẫu xe này có tên gọi là Honda Super-ONE. Đây là mẫu xe mini EV, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026. Điểm đặc biệt của Super-ONE là trang bị hộp số giả lập 7 cấp và chế độ Boost Mode (thể thao) đi kèm là hệ thống âm thanh giả lập tiếng động cơ như xe xăng.

Sự xuất hiện của Super-ONE cho thấy Honda không bỏ trống phân khúc xe điện đô thị toàn cầu. Mẫu xe này sở hữu các tính năng giải trí và vận hành phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Với xu hướng chuyển đổi xe xanh đang diễn ra mạnh mẽ, Super-ONE hoàn toàn có tiềm năng xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong tương lai. Việc đưa một mẫu xe điện nhỏ gọn và giàu công nghệ về nước sẽ giúp Honda cạnh tranh trong phân khúc mini EV.