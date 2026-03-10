HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè

Thanh Phong |

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, trong những ngày qua, tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, tình hình trật tự đô thị đã có những chuyển biến tích cực, vỉa hè lòng đường đã gọn gàng, sạch sẽ. Cá biệt, vẫn còn một số nơi hàng ăn, quán nước lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bày bán ghế, để xe...

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 1.

Ngày 6/3 vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và Kế hoạch số 383 của UBND Thành phố về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã gay gắt phê bình thái độ làm việc hời hợt, thiếu bao quát của một số chỉ huy Công an phường, xã. ﻿"Hình ảnh vi phạm rõ ràng, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tại sao Công an phường, Cảnh sát trật tự lại không nắm được? Không thể có chuyện thành phố nhìn thấy mà cơ sở làm ngơ. Chỗ nào làm tốt thì biểu dương, những chỗ nào lơ là, để vi phạm tái diễn dứt khoát phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ!" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 2.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong vào tối 8 và 9/3, cho thấy tại một số khu vực nội thành, nhiều đoạn vỉa hè đã trở nên thông thoáng hơn. Dù vậy, vẫn còn không ít hàng quán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, thậm chí cả lòng đường, để bày bàn ghế phục vụ khách và làm nơi trông giữ xe.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 3.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 4.

Hàng quán chiếm dụng hàng chục mét vỉa hè kê bàn phục vụ ăn uống, xe máy tràn xuống lòng đường phía sau Bệnh viện Đống Đa, Công viên 1/6.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 5.

Một quán bia ven Vườn hoa 1-6.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 6.

Xung quanh Vườn hoa 1-6, ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng đi vào cũng bị chiếm dụng để bày bán hàng nước.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 7.

Quán cà phê tại khu vực phố Hoàng Cầu.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 8.

Quán cà phê đầu ngõ 95 Hoàng Cầu.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 9.

Một quán cà phê gần đó cũng chiếm dụng lòng đường làm nơi để xe.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 10.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 11.

Quán phở gà Lâm ở 26 Láng Hạ kê kín bàn ghế trên vỉa hè, chiếm gần hết đường của người đi bộ.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 12.

Một hàng ăn trên đường Trần Hữu Tước vào tối 8/3.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 13.

Tại khu vực cầu Mới (nối phố Giáp Nhất và đường Cầu Mới) xe ô tô để tràn lan trên cầu.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 14.

Quán bia 128D Trần Nhật Duật kê dãy bàn ghế ra ngoài vỉa hè vào tối 9/3.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 15.

Phố Tạ Hiện hàng quán bày kín bàn ghế dưới lòng đường phục vụ du khách.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 16.

Bàn ghế được các hàng quán kê dưới lòng đường phố Tạ Hiện.

Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè- Ảnh 17.

Nhiều hàng quán trên phố Thanh Nhàn dùng vỉa hè làm nơi bày bếp nướng thịt, dùng quạt thổi thẳng bụi than vào người đi đường.

