Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè
Thanh Phong |
Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, trong những ngày qua, tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, tình hình trật tự đô thị đã có những chuyển biến tích cực, vỉa hè lòng đường đã gọn gàng, sạch sẽ. Cá biệt, vẫn còn một số nơi hàng ăn, quán nước lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bày bán ghế, để xe...
