Sau 'tối hậu thư' của Giám đốc Công an Hà Nội, nhiều hàng quán vẫn chiếm hết vỉa hè

Ngày 6/3 vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và Kế hoạch số 383 của UBND Thành phố về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã gay gắt phê bình thái độ làm việc hời hợt, thiếu bao quát của một số chỉ huy Công an phường, xã. ﻿"Hình ảnh vi phạm rõ ràng, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tại sao Công an phường, Cảnh sát trật tự lại không nắm được? Không thể có chuyện thành phố nhìn thấy mà cơ sở làm ngơ. Chỗ nào làm tốt thì biểu dương, những chỗ nào lơ là, để vi phạm tái diễn dứt khoát phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ!" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.