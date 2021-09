Sau tivi, đến lượt tủ lạnh, máy giặt giảm sốc trên thị trường, nhiều mẫu chỉ từ 2 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên, trên thị trường hiện nay, các siêu thị điện máy đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi lớn nhằm kích cầu mua sắm sau khoảng thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội.



Tại một siêu thị điện máy trên đường Thái Hà, nhiều mẫu tủ lạnh từ dung tích lớn đến dung tích nhỏ, tiết kiệm điện đều được hạ giá, có mẫu giảm tới gần 50%.

Cụ thể, mẫu tủ lạnh 4 cánh Sharp SJ-FX630V-ST - 626 lít giảm 41% từ 30 triệu đồng xuống còn 17,9 triệu đồng. Tủ lạnh LG side by side 613 lít GR-B247JDS Inverter Linear giảm 25% về mức 18,49 triệu đồng, tủ lạnh side by side Midea MRC-690SS 584 lít giảm 36% xuống còn 10,9 triệu đồng, tủ lạnh LG side by side 626 lít GR-B247JS Inverter Linear giảm 43% còn 19,9 triệu đồng...

Bên cạnh những mẫu tủ lạnh có dung tích lớn, nhiều mẫu tủ lạnh dung tích trung bình và nhỏ cũng có giá bán khá dễ chịu. Đơn cử, mẫu tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBW) - 366 lít Inverter giảm từ 14,99 triệu đồng còn 10,9 triệu đồng.

Tủ lạnh Aqua AQR-IG296DN - 257 lít giảm giảm 37% xuống 5,99 triệu đồng, tủ lạnh Electrolux EBB2802H-A - 250 lít Inverter giảm 32% còn 5,99 triệu đồng. Tủ lạnh LG 187 lít GN-L205WB Smart Inverter được giảm 24%, từ 6,49 triệu đồng còn 4,99 triệu đồng...

Cùng với giảm giá, các siêu thị, cửa hàng điện máy còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi cho khách mua tủ lạnh. Người mua được tặng phiếu mua hàng, tặng những phần quà giá trị, được trả góp 0%, vận chuyển, lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí...

Chia sẻ với phóng viên, anh Giang, nhân viên kinh doanh tại siêu thị điện máy này cho biết, từ đầu tháng 5/2021, các sản phẩm điện máy tiêu thụ rất chậm, giá liên tục giảm mạnh nhưng hầu như là không có khách mua. Dù siêu thị đã chuyển sang bán hàng trực tuyến nhưng kinh doanh vẫn chậm bởi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến việc vận chuyển khó khăn.

Tương tự, tại một siêu thị điện máy khác trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều mặt hàng máy giặt cũng ghi nhận mức giá giảm sâu chưa từng có.

Nhiều sản phẩm máy giặt được giảm giá chỉ còn từ 2 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, máy giặt Midea 7.5Kg MAS7501 giảm 33% từ 3,69 triệu đồng xuống 2,49 triệu đồng, máy giặt Midea 8.5Kg MAS8501 giảm 27% xuống 2,99 triệu đồng. Máy giặt lồng ngang Samsung Inverter 10Kg WW10TA046AE/SV giảm 45% từ 16,6 triệu đồng xuống 9,29 triệu đồng, máy giặt lồng ngang Midea MFK85-1401SK Inverter giảm 46% còn 5,49 triệu đồng.

Hay máy giặt 8Kg Samsung WW80T3020WW/SV Digital Inverter giảm 50% từ 12,49 triệu đồng xuống 5,99 triệu đồng, máy giặt 9 Kg Samsung WW90J54E0BX/SV hơi nước giảm 50% xuống 6,49 triệu đồng...



Theo quan sát, các mẫu máy giặt giảm giá sâu đều là hàng trưng bày hoặc model cũ. Tuy nhiên, theo tư vấn của nhân viên bán hàng tại siêu thị này dù là hàng trưng bày nhưng những mặt hàng này đều là hàng mới, chưa từng qua sử dụng. Bên cạnh mức giá giảm sâu, những sản phẩm này còn được cộng thêm 1 năm bảo hành, miễn phí giao hàng và dùng thử trong vòng 1 tuần.

Trước cơn bão giảm giá, quà tặng người tiêu dùng nên dùng nên tìm hiểu kỹ tính năng và công dụng từng sản phẩm để lựa chọn sản phẩm thích hợp với mình nhất. Đồng thời, người dùng nên chọn mua các sản phẩm chính hãng tại các cửa hàng, siêu thị có uy tín để đảm bảo chất lượng và được hưởng chế độ chăm sóc khách hàng cũng như chính sách bảo hành tốt nhất.