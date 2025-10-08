Công an xã Liên Sơn tiếp nhận tin báo từ Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Liên Sơn về việc vợ chồng anh B.K.Đ (sinh năm 1981) và chị B.T.M (sinh năm 1979), trú tại thôn Liên Siu, xã Sơn Lương đang có ý định giao dịch chuyển tiền mua xe máy thanh lý qua mạng.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo, Công an xã Liên Sơn cử cán bộ đến ngân hàng phối hợp ngăn chặn và tuyên truyền cho vợ chồng anh B.K.Đ về các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Công an xã Liên Sơn kịp thời ngăn chặn anh Đ chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo

Theo anh B.K.Đ, ngày 2/10, anh thấy quảng cáo bán xe máy thanh lý giá rẻ trên facebook nên đã liên hệ qua Zalo để mua. Sau khi anh Đ chọn mua xe máy Honda Vision BKS 21MA-298.85 giá 14 triệu đồng, chiều 7/10, đối tượng gọi điện yêu cầu chuyển tiền và hứa giao xe vào 18h cùng ngày.

Khi vợ chồng anh Đ. đến ngân hàng chuyển tiền thì được nhân viên phát hiện giao dịch có dấu hiệu nghi vấn và liên hệ với công an. Số tiền 14 triệu đồng là tiền bán trâu của gia đình, dự định mua xe máy cũ phục vụ đi lại.

Đối tượng lừa đảo trao đổi tin nhắn zalo với vợ chồng anh Đ.

Qua vụ việc trên, Công an xã Liên Sơn khuyến nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với quảng cáo ô tô, xe máy giá rẻ bất thường trên mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác định rõ người bán, địa chỉ và nguồn gốc xe.

Người dân nên giao dịch trực tiếp tại đại lý chính hãng hoặc cửa hàng uy tín có đầy đủ giấy tờ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an hoặc ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

