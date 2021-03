Sau Tiki và Ecotruck, VNG tiếp tục rót 6 triệu USD vào Got It cho danh mục đầu tư startup lâu dài

Công ty cổ phần VNG vừa công bố đầu tư 6 triệu USD (138 tỷ đồng) vào Got It - nền tảng quà tặng điện tử B2B. Khoản đầu tư này sẽ giúp Got It đẩy mạnh hoạt động AI và P2P tại Việt Nam, đặc biệt người dùng Zalo và ZaloPay.

Được biết, Got It thành lập vào năm 2015, danh mục khách hàng hiện nay gồn 500 công ty nội địa và đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, cung cấp chương trình khách hàng cho hơn 160 thương hiệu và đã xây dựng được 12.000 điểm trên toàn quốc.

Tháng 10/2020, VNG và Got It đã hợp tác để triển khai hoạt động quà tặng trực tuyến trên nền tảng Zalo của chính VNG. Đại diện VNG, Kelly Wong cho biết tương lai Công ty sẽ mở rộng sang lĩnh vực truyền thông, cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ giúp tương tác và gắn kết khách hàng.

Về phía VNG, Công ty được biết đến là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, thành lập vào năm 2004 với 4 mảng sản phẩm chính là Trò chơi trực tuyến, Nền tảng kết nối, Thanh toán điện tử và Dịch vụ điện toán đám mây.

Sau 15 năm hoạt động, VNG là được xem là kỳ lân tại Việt Nam. Tính đến tháng 3/2020, sau khoản đầu tư từ Temasek, VNG được định giá lên đến 2,2 tỷ USD. Trong đó, các cổ đông tại kỳ lân này gồm có Goldman Sachs, GIC và 2 nhà đầu tư tại British Virgin Island.

Tính đến cuối năm 2020, VNG đang năm 22,27% vốn tại Tiki - trang thương mại điện tử tại Việt Nan, 49% vào công ty truyền thông địa phương Thanh Sơn và 20% vào công ty vận tải Ecotruck. Từ giữa năm 2020, VNG tuyên bố đẩy mạnh chiến lược tìm kiếm các công ty khởi nghiệp tiềm năng để đầu tư lâu dài.