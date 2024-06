Sau tiếng động, tá hỏa thấy 1 sinh viên nằm bất động bên vũng máu

Ngày 30-6, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một sinh viên trong khu KTX Đại học Quốc gia TP HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An).

Hiện trường vụ việc

Theo đó, vào sáng cùng ngày, bảo vệ KTX Đại học Quốc gia TP HCM nghe tiếng động mạnh phía sau tòa nhà nên đã chạy tới kiểm tra và phát hiện nam sinh viên nằm bất động dưới nền đất, cạnh vũng máu.

Công an TP Dĩ An đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.V.T. (23 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). T. đang là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.

Trước khi xảy ra vụ việc, nam sinh này được xác định ở tầng 7 của KTX Đại học Quốc gia TP HCM.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân tử vong của nam sinh nghi do nhảy lầu tự tử.