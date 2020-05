Sau thông báo dỡ bỏ lệnh cách ly, người dân thôn Hạ Lôi "ăn mừng" bằng vung, xoong

Đúng 0h ngày 6/5, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) với 2.973 hộ gồm 10.872 nhân khẩu được gỡ bỏ lệnh phong toả cách ly.

Phát biểu trước khi dỡ bỏ lệnh cách ly, ông Đoàn Văn Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Hà Nội nói: Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 xuất hiện cuối năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Đến nay, đại dịch này đã lây lan trên toàn thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, đời sống của người dân, trong đó có thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Trước giờ dỡ bỏ lệnh cách ly, an ninh tại khu vực thôn Hạ Lôi vẫn được thắt chặt, bảo đảm nghiêm ngặt.

Ngày 6/4, huyện Mê Linh phát hiện ca đầu tiên dương tính với Covid-19, đó là bệnh nhân số 243, trú tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Qua công tác điều tra dịch tễ ban đầu, huyện xác định đây là đây là ca mắc rất phức tạp, do bệnh nhân đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ cao lây nhiễm ra cộng đồng.

Nên ngay sau khi phát hiện, UBND huyện đã chỉ đạo khoanh vùng để xử lý ổ dịch, ban hành kế hoạch dập dịch và chỉ đạo điều tra các trường hợp nghi ngờ, F1, F2 có liên quan đến đến bệnh nhân để thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Ông Đoàn Văn Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Hà Nội phát biểu tại buổi lễ tháo dỡ lệnh cách ly tại thôn Hạ Lôi.

Thực hiện quyết định số 1403 ngày 7/4 của UBND Thành phố về việc ủy quyền quyết định cách ly y tế đối với ổ dịch Covid-19, sáng 8/4/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1050 về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (với 2.973 hộ, 10.872 nhân khẩu), từ ngày 8/4 đến hết ngày 5/5.

Liên quan đến ổ dịch thôn Hạ Lôi, có tổng số 13 ca mắc trú tại 4 xóm của thôn Hạ Lôi, đã lấy 15.567 mẫu xét nghiệm, tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính...

Tổ chức tháo gỡ tất cả các chốt kiểm soát huyện, các chốt kiểm soát thôn Hạ Lôi từ 0 giờ 00 ngày 6/5, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch Covid -19 trong suốt quá trình tháo gỡ.

Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với ngành y tế huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phối hợp với UBND xã Mê Linh kiểm soát, nắm tình hình, không để người dân thôn Hạ Lôi ăn mừng, quá khích, gây mất an ninh trật tự, do kết thúc cách ly y tế.

Đúng 0h 00 phút ngày 6/5, ông Trần Thanh Hoài - Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh công bố quyết định tháo dỡ lệnh cách ly đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh trao tặng hoa cho những đơn vị có thành tích tốt trong công tác, phòng chống dịch tại thôn Hạ Lôi trong thời gian vừa qua.

Trung tâm Y tế huyện Mê Linh tiếp tục duy trì hoạt động giám sát hàng ngày tại khu vực ổ dịch, bố trí các đội giám sát, xử lý dịch, phòng khám Covid-19 thực hiện công tác chuyên môn hàng ngày tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch sau phong tỏa...

Lực lượng an ninh, thanh niên xung phong, quân đội, y tế... làm việc tại chốt kiểm soát COVID-19 tại khu vực đầu đường dẫn vào đền Hai Bà Trưng.

Lực lượng công an, quân đội kiểm tra đảm bảo an ninh trước khi dỡ dào cách ly thôn Hạ Lôi.

Đúng 0h01 phút ngày 6/5, hàng rào cách ly thôn Hạ Lôi chính thức được dỡ bỏ.

Công tác dỡ rào được lực lượng chức năng thực hiện khẩn trương, nhanh chóng.

Hàng rào cách ly được dỡ bỏ cũng là lúc người dân, thương lái chở những chuyến rau phục vụ người dân nội thành Hà Nội lưu thông qua.

Niềm hân hoan vui sướng của người dân Hạ Lôi khi hàng rào cách ly được dỡ bỏ.

Mặc dù đã là rạng sáng 6/5, nhưng nhiều người dân Hạ Lôi vô cùng vui mừng, mang theo cờ Tổ quốc ra các ngả đường trong thôn để ăn mừng. Nhiều người dân nói rằng, thời khắc quan trọng này họ còn mong đợi hơn cả đêm Giao thừa.

Ánh mắt thể hiện rõ sự vui mừng, phấn khởi chị Nguyễn Thị Hoa (trú thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) chia sẻ, việc dỡ bỏ lệnh cách ly thôn Hạ Lôi có ý nghĩa hết sức quan trọng với người dân nơi đây, Đầu tiên chứng tỏ việc đã chiến thắng bước đầu được dịch bệnh Covid-19 và sau đó người dân có thể tiếp tục lao động, sản xuất.

Không chỉ ăn mừng bằng cách đi quanh thôn, với lá cờ Tổ quốc, người dân thôn Hạ Lôi còn mang theo cả vung, xoong để ăn mừng.

0h30 phút ngày 6/5, người dân thôn Hạ Lôi bắt đầu tưới nước cho vườn hoa đã nhiều ngày chưa được chăm sóc.

Đội ngũ y tế, thanh niên tình nguyện, công an, quân đội... là những lực lượng luôn túc trực 24/24 tại các chốt kiểm soát Covid-19 quanh thôn Hạ Lôi suốt 28 ngày qua.