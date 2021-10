Sau thời gian phong tỏa "đông cứng", hàng ngàn công nhân hò reo khi được CSGT dẫn đường về quê

Theo Tuổi trẻ, hôm nay (2/10), hàng ngàn người dân đi xe máy tập trung trước chốt kiểm soát đặt trên tuyến đường Đồng Khởi, đoạn tiếp giáp giữa xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với phường Trảng Dài (TP Biên Hòa), để về quê.

Sau gần 3 tháng giãn cách, phong tỏa "đông cứng", cuộc sống của các công nhân vô cùng khó khăn nên họ phải về quê.



Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Văn Thuộc cho biết, chính quyền buộc phải để người dân về quê vì sau nhiều ngày thuyết phục mọi người không đồng ý ở lại.



Công nhân vui mừng khi được về quê. Ảnh: Lan Mai/báo Đồng Nai

Tất cả những người về được chia chia thành 3 đoàn về miền Tây, miền Trung và Tây Nguyên, để đảm bảo an toàn.

Chính quyền đã bố trí xe chuyên dụng, lực lượng chức năng đi theo dẫn đoàn và hỗ trợ người dân dọc đường. Đoàn đầu tiên với hơn 1.000 người dân ở các tỉnh miền Tây lên đường lúc 8h. Đoàn thứ 2 xuất phát sau đó 30 phút, phần lớn là người dân ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.

Vui mừng khi được về quê, dòng người liên tục vẫy tay, hò reo và nói lời cảm ơn lực lượng chức năng.

Ông Thuộc cho biết trên Thanh niên, thống kê cho thấy, số người về các tỉnh miền Tây là 1.700, về Ninh Thuận là 1.800 và có khoảng 200 người về Đắk Lắk. Phía Đồng Nai đã cử lực lượng CSGT dẫn đường cho những người dân về quê sau khi có liên hệ, thống nhất với các địa phương trên cùng các tỉnh thành có lộ trình đi qua.

Cũng theo nguồn trên, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận nói, CSGT Công an Bình Thuận đã chờ sẵn tại chốt kiểm dịch giáp ranh giữa Bình Thuận với Đồng Nai, để tiếp nhận đoàn. Khi đến chốt kiểm dịch số 1 giáp ranh tỉnh Ninh Thuận, đơn vị chức năng sẽ bàn giao cho Công an Ninh Thuận.

(Tổng hợp)