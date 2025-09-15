Sau thành phố Huế, Việt Nam sắp có thêm địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với đoàn công tác của Bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết một số kiến nghị của tỉnh đối với các lĩnh vực của ngành.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trực tiếp về làm việc nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh đã định vị 11 nội hàm để phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo sự đột phát về không gian phát triển. Trong đó, trọng tâm là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, tỉnh đã phát động phong trào thi đua cố gắng trong 60 - 80 ngày đêm tập trung cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp; tiến hành song song công tác tái định cư với trên 82.000 hộ dân, phấn đấu chậm nhất sau 5 - 6 tháng, người dân nhận được mặt bằng để ổn định nhà ở; chậm nhất trong vòng 6 tháng từ khi có mặt bằng, hệ thống hạ tầng xã hội sẽ hoàn thành; cao điểm trong 1,5 tháng tới sẽ chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng quan tâm sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh rà soát và hoàn thiện các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: UBND Bắc Ninh

Việc tổ chức các quy hoạch được phê duyệt vẫn còn gặp khó khăn

Tại buổi làm việc, báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cho biết tỉnh Bắc Ninh sau khi sáp nhập đã được quy hoạch đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc tổ chức thực hiện tuần tự việc lập các quy hoạch được phê duyệt sẽ mất nhiều thời gian, làm chậm tiến độ hoàn thiện hệ thống khung quy hoạch, gây khó khăn cho công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện lập 03 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị (quy hoạch tỉnh; quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; quy hoạch chung xã, phường) và quy hoạch để xác định các dự án phục vụ đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, do chưa tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chung đô thị nên khó khăn trong việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, việc xác định thời kỳ quy hoạch.

Về lĩnh vực phát triển đô thị, hiện nay chưa có Nghị quyết về phân loại đô thị, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đối với lĩnh vực giao thông, tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn từ cầu Như Nguyệt đến nút giao với QL.31 dài khoảng 14km có thiết kế các hầm chui dân sinh với khẩu độ rất nhỏ; với số lượng trên 300.000 công nhân nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường gom, các hầm chui dân sinh, cầu vượt dân sinh vào khung giờ cao điểm; các tuyến QL.279, QL.31 qua địa bàn tỉnh địa hình khó khăn, nhiều đoạn mới đạt quy mô đường cấp IV miền núi không đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng dự án tuyến đường cao tốc Vành đai V - Thủ đô…

Nêu một số nội dung kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh trong lĩnh vực quy hoạch có 2 nội dung lớn cần quan tâm là điều chỉnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; 2 quy hoạch có tính chất khác nhau nhưng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tỉnh đã làm việc với các đơn vị tài trợ, đơn vị tư vấn với quan điểm sẽ triển khai vận hành song song 2 quy hoạch trên. Vì vậy, mong muốn Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo để thực hiện song song 2 quy hoạch, dồng thời tiến hành song song lập quy hoạch chung xã, phường và tích hợp chung vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị Bắc Ninh.

Trong lĩnh vực giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ trưởng Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn dự án tuyến đường QL1 Hà Nội - Lạng Sơn. Trên cơ sở thống nhất chủ trương của đồng chí Bộ trưởng, đề nghị nhà đầu tư BOT làm việc với tỉnh, thực hiện ngay mở rộng tuyến QL1 Hà Nội - Lạng Sơn từ 6 - 8 làn xe.

Trong đó, đoạn trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, tỉnh sẽ cố gắng nỗ lực hết mình với vai trò của địa phương, giải phóng mặt bằng toàn bộ phần đường gom để nhà đầu tư triển khai thực hiện. Đồng thời, đề xuất khi triển khai thực hiện mở rộng tuyến đường QL1, sẽ thiết kế hầm chui có mặt cắt gấp đôi hầm chui hiện tại; nghiên cứu nâng cấp tuyến đường QL.18 từ nút giao Tây Nam, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh đi Nội Bài do lưu lượng và mật độ giao thông lớn với nhiều khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, bám sát chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất của tỉnh. Đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh quyết tâm cùng Bộ Xây dựng phát triển hạ tầng hệ thống giao thông và cùng các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, thực hiện các dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đề cao hiệu quả công việc của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối với lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt, tốc độ đô thị hóa toàn tỉnh nhanh do tỉnh đã chủ động trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, thu hút được nhiều nhà đầu tư thực hiện các dự án. Trực tiếp trao đổi và giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất về 3 nội dung quy hoạch và sẽ báo cáo Chính phủ về Quy hoạch đô thị nông thôn; giao Vụ Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp hướng dẫn địa phương thực hiện với tầm nhìn xa, tạo động lực phát triển cho tỉnh. Về nội dung phát triển đô thị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng thống nhất với địa phương và báo cáo Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị. Đồng thời nhấn mạnh, để phấn đấu đạt tiêu chí đô thị I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Bắc Ninh cần nỗ lực, cố gắng rà soát và tập trung đầu tư vào từng tiêu chí. Nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan phối hợp với tỉnh, nhà đầu tư làm đề xuất phương án đầu tư, phấn đấu khởi công vào ngày 19/12/2025 hoặc trước Đại hội Đảng toàn quốc. Tỉnh Bắc Ninh thực hiện các đường gom theo hướng thành tuyến đường đô thị, đưa vào trong quy hoạch tỉnh để kết nối, phát triển thương mại dịch vụ. Đồng thời, tại các vị trí hầm dân sinh, nghiên cứu làm nút giao hoặc cầu vượt để kết nối các tuyến đường gom 2 bên cao tốc.



Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Bắc Ninh được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc trung ương; là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía Bắc; một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đến năm 2050, Bắc Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm địa phương đứng đầu cả nước về quy mô kinh tế; một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thông minh hàng đầu châu Á và thế giới; là thành phố xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống với trình độ phát triển cao, mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.



