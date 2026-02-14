Sau Thái Lan, Việt Nam sắp đón thêm đối thủ gạo mới: Được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0%, là ông trùm đứng thứ 4 thế giới

Ảnh minh họa

Pakistan đang gia tăng các nỗ lực mở rộng xuất khẩu gạo sang khu vực Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thị trường châu Phi thông qua cải thiện tiếp cận thị trường, đàm phán thương mại và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến.

Theo các tài liệu chính thức mà Wealth Pakistan tiếp cận được, gạo Pakistan hiện được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% khi xuất sang các nước GCC. Lợi thế thuế quan này tạo nền tảng cạnh tranh đáng kể cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh thị trường khu vực có nhu cầu ổn định.

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hiện là một trong những thị trường trọng điểm của gạo Pakistan, trong đó Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nổi lên là hai điểm đến lớn nhất. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh về giá vẫn là thách thức chính, buộc chính quyền và doanh nghiệp phải tìm cách gia tăng thị phần thông qua tối ưu chi phí và tăng cường quan hệ thương mại.

Để củng cố hiện diện tại Trung Đông, Pakistan đã tạo điều kiện cho các đoàn của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Pakistan (REAP) sang Ả Rập Xê Út nhằm thúc đẩy kết nối với đối tác nhập khẩu. Đồng thời, doanh nghiệp Pakistan duy trì sự hiện diện tại các sự kiện thương mại lớn, trong đó có Triển lãm Gulfood Expo 2026 tại Dubai, nơi các nhà xuất khẩu tích cực quảng bá sản phẩm tới người mua toàn cầu.

Tại châu Phi, Islamabad đang theo đuổi nhiều sáng kiến mở rộng thị trường. Chính phủ nước này đang hoàn thiện dự thảo Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA) với Mozambique, trong đó gạo được kỳ vọng sẽ được ưu tiên tiếp cận thị trường thông qua các nhượng bộ thuế quan.

Song song đó, Pakistan đang xúc tiến các bước đi thể chế để khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Cộng đồng Đông Phi (EAC), và gạo được xác định là một trong những mặt hàng ưu tiên giảm thuế.

Vai trò xúc tiến thương mại của Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan (TDAP) cũng được đẩy mạnh. Tháng 8/2025, cơ quan này đã tổ chức chuỗi “Hội chợ giới thiệu gạo Pakistan” đầu tiên tại Tây Phi, bao gồm Ghana, Côte d'Ivoire và Senegal. Các sự kiện giúp tăng nhận diện thương hiệu gạo Pakistan, kết nối nhà nhập khẩu địa phương và thúc đẩy các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp nhằm xây dựng quan hệ đối tác dài hạn.

Tại Kenya, sự phối hợp giữa doanh nghiệp và chính phủ đã giúp điều chỉnh giá trị hải quan đối với gạo Pakistan từ 615 USD/tấn (FOB) xuống còn 460 USD/tấn (FOB), qua đó cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh về giá.

Trong khuôn khổ “Chính sách Hướng châu Phi”, Pakistan đã tổ chức năm triển lãm quốc gia quy mô lớn tại nhiều khu vực trên lục địa này. Các nhà xuất khẩu gạo được ưu tiên tham gia nổi bật, bao gồm cả triển lãm gần đây nhất tổ chức tại Ethiopia năm 2025.

Theo các tài liệu liên quan, việc tạo điều kiện cho người mua châu Phi tham dự ba kỳ Triển lãm Nông nghiệp và Thực phẩm Quốc tế (FoodAG) do TDAP tổ chức cũng góp phần tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Pakistan và đối tác châu Phi.

Động thái mở rộng thị trường sang GCC và châu Phi cho thấy chiến lược đa dạng hóa điểm đến xuất khẩu của Pakistan trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng, đồng thời phản ánh nỗ lực nâng cao vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng gạo quốc tế.