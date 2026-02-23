Sau Tết, gửi tiết kiệm ở đâu hưởng lãi suất 9%/năm?

Sau kỳ nghỉ Tết, không ít ngân hàng vẫn niêm yết mức lãi suất cao từ 6,5–9%/năm. Dẫn đầu thị trường về mức lãi suất niêm yết là PVcomBank khi áp dụng lãi suất lên tới 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng nếu khách hàng gửi tiền tại quầy và duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Tương tự, MSB vẫn duy trì lãi suất 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

HDBank cũng áp dụng mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, yêu cầu số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vikki Bank niêm yết mức 8,4%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 13 tháng trở lên, với điều kiện số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.

Có thể thấy, nhóm lãi suất trên 8%/năm hiện chủ yếu áp dụng cho các khoản tiền gửi quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh các gói "đặc biệt", nhiều ngân hàng vẫn niêm yết mức lãi suất từ 6,5%/năm trở lên mà không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu quá lớn.

Cake by VPBank đang tung ra chính sách cộng thêm lãi suất cho tiền gửi trực tuyến. Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được cộng thêm 0,2–1%/năm tùy theo quy mô tiền gửi, đưa mức thực nhận lên 7,3–8,1%/năm. Dịp sau Tết, ngân hàng này còn cộng thêm 0,9%/năm cho khách gửi online, giúp lãi suất thực tế có thể đạt 8,2%/năm.

Trong khi đó, OCB áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 12–15 tháng đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng; kỳ hạn 18 tháng là 6,9%/năm; 21 tháng 7%/năm; 24 tháng 7,1%/năm và 36 tháng 7,3%/năm.

Bac A Bank niêm yết 6,5%/năm cho các kỳ hạn 6–11 tháng; 6,55%/năm cho 12 tháng; 6,6%/năm cho 13–15 tháng và 6,7%/năm cho 18–36 tháng.

VIB hiện áp dụng mức 6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; trong khi PGBank niêm yết 7,1%/năm cho kỳ hạn 6–9 tháng; 7,2%/năm cho 12–13 tháng; 6,8%/năm cho 18–36 tháng.

Đáng chú ý, MBV áp dụng 6,5%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng và lên tới 7,2%/năm cho kỳ hạn 12–36 tháng.

PVcomBank cũng cộng thêm 1,5%/năm cho các khoản gửi vào ngày thứ Sáu hàng tuần qua kênh số. Với ưu đãi này, lãi suất thực nhận tại các kỳ hạn trung và dài hạn có thể chạm 8,3%/năm, mức cao nhất hiện nay đối với các khoản tiền gửi phổ thông không yêu cầu số tiền quá lớn.

Ngoài tiền gửi tiết kiệm truyền thống, thị trường cũng ghi nhận sự sôi động của sản phẩm chứng chỉ tiền gửi. BVBank đang chào bán chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với lãi suất tối đa 7,8%/năm cho các kỳ hạn 6, 9, 12 và 15 tháng, số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng.

Đối với khách hàng cá nhân phổ thông, các chương trình gửi online hoặc cộng thêm lãi suất giúp mức thực nhận dao động từ 7-8,3%/năm được đánh giá là lựa chọn phù hợp hơn so với các gói lãi suất đặc biệt yêu cầu số tiền gửi rất lớn.

Tuy vậy, khi tham gia các chương trình ưu đãi, người gửi tiền cần lưu ý đến kỳ hạn áp dụng, điều kiện rút trước hạn cũng như thời gian triển khai chính sách cộng thêm lãi suất. Việc cân nhắc kỹ các yếu tố này sẽ giúp đảm bảo hiệu quả sinh lời và hạn chế rủi ro trong bối cảnh mặt bằng lãi suất còn nhiều biến động.

Mai Anh