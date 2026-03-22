Sau tất cả những chê bai, rồi vẫn phải công nhận Galaxy S26 Ultra là chiếc điện thoại tốt nhất hiện nay?

Đáng lẽ ra, khoảng thời gian công bố Samsung Galaxy S26 Ultra phải là một cột mốc đầy huy hoàng. Thế nhưng, nó lại bị bủa vây bởi hàng loạt tranh cãi xoay quanh vấn đề quảng cáo, khiến sản phẩm của Samsung phần nào đó “mất điểm”.

Những vấn đề được nêu ra là có thật, nhưng liệu chúng có thực sự phá hỏng chiếc điện thoại này, hay làm nguội lạnh sự nhiệt huyết của người dùng?

Đó là một mối lo ngại có cơ sở. Tuy nhiên, với thời gian trải nghiệm thực tế, trang Android Police cho rằng những lo ngại đó có phần thái quá, bởi đây thực sự là một "con quái vật" trong làng smartphone.

Thiết kế cải tiến đáng kể: Thân thiện hơn với người dùng

Sau một thế hệ Galaxy S25 Ultra gây thất vọng với các cạnh sắc nhọn và góc cạnh, Samsung đã khắc phục triệt để vấn đề công thái học trên Galaxy S26 Ultra. Khi sử dụng máy mà không dùng ốp lưng, thân máy cho cảm giác mỏng hơn, nhẹ hơn và các đường bo cong nhẹ nhàng mang lại khả năng cầm nắm dễ chịu hơn hẳn, không hề thấy hiện tượng mỏi tay khi sử dụng lâu.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc đây là một thiết kế mang tính đột phá. Nó chỉ là một bước tiến hóa nhỏ so với 3 hoặc 4 thế hệ Ultra gần đây, thật khó để gọi đây là một cuộc cách mạng hay một ngoại hình quá bắt mắt.

Có lẽ Samsung không định hướng dòng S theo lối thay đổi diện mạo liên tục, nhưng điều này chắc chắn vẫn khiến những ai kỳ vọng vào một sự lột xác cảm thấy hụt hẫng.

Samsung đã quay trở lại sử dụng khung nhôm sau một thời gian ngắn thử nghiệm với titan trên S24 và S25 Ultra. Một số người có thể coi đây là một sự "cải lùi", nhưng thực tế khi cầm và sử dụng, bạn sẽ khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Chất liệu nhôm mang lại cảm giác ấm áp, độ bám tốt và rất chắc tay nếu bạn là người thích dùng máy trần.

Màn hình được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Armor 2, mặt lưng là Gorilla Glass Victus 2, đi kèm tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68. Những thông số này tương đồng với thế hệ trước, và trong khi nhiều thương hiệu khác đã tiến lên chuẩn IP69 hay IP69K, Samsung dường như đang tụt lại một chút. Dù máy vẫn rất bền bỉ, nhưng việc thiếu vắng một sự nâng cấp về độ bền là điều đáng tiếc.

Một vài chi tiết nhỏ đáng lưu ý khác: Bút S Pen có thể đút vào máy theo một chiều nhất định, nhưng nếu bạn lỡ đút ngược thì cũng không lo bị kẹt hay không rút ra được. Ngoài ra, dù mỗi ống kính camera sau đều có viền nhô nhẹ, nhưng chúng vẫn có nguy cơ va chạm với các bề mặt thô ráp khi đặt máy nằm ngửa, và máy sẽ hơi bị bập bênh khi để trên bàn.

Nhìn chung, Samsung đã thực hiện thay đổi quan trọng nhất là giúp chiếc điện thoại cầm nắm thoải mái hơn và tinh chỉnh hình khối nguyên khối thêm phần tinh xảo. Tuy nhiên, việc quay lại chất liệu nhôm và giữ nguyên các tiêu chuẩn độ bền cũ có thể khiến người dùng Ultra hiện tại chưa thấy đủ động lực để lên đời.

Màn hình chống nhìn trộm (Privacy Display): Lý do hàng đầu để chọn mua

Màn hình Privacy Display của Galaxy S26 Ultra giúp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi những ánh mắt tò mò bằng cách khiến màn hình trông như đã tắt, trừ khi bạn nhìn trực diện vào nó. Tính năng này cho phép tùy chỉnh linh hoạt, không bắt buộc phải bật liên tục và hiệu quả đạt được thực sự gây kinh ngạc.

Cơ chế hoạt động của nó rất thông minh: xử lý ở cấp độ điểm ảnh bằng cách làm tối các cạnh và tăng cường độ sáng ở chính giữa. Đây là sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, vì vậy nó chỉ xuất hiện trên bản Ultra mà không thể tìm thấy trên các dòng S26 khác.

Tuy nhiên, đừng kỳ vọng sẽ sử dụng nó 24/7. Khi kích hoạt Privacy Display, màn hình sẽ bị tối đi đáng kể, nhất là ở thiết lập bảo mật tối đa. Nó không đến mức khiến bạn không thấy gì, nhưng sự khác biệt là rất rõ ràng.

Việc luôn bật tính năng này sẽ gây khó khăn trong một số tình huống sử dụng thông thường như khi chụp ảnh (vốn đòi hỏi góc nhìn linh hoạt). Giải pháp tối ưu nhất là cài đặt để nó tự kích hoạt trong các ứng dụng cụ thể hoặc chỉ dành cho thông báo. Việc Samsung cho phép tùy biến sâu như vậy xứng đáng được đánh giá cao.

Cần lưu ý rằng ở chế độ bảo mật thông thường, người đứng cạnh vẫn có thể thấy mờ mờ nội dung nếu nhìn nghiêng, nhưng để thấy chi tiết thì cực kỳ khó. Khi bật chế độ Tối đa (Maximum), mọi thứ sẽ bị che khuất hoàn toàn trừ khi nhìn thẳng.

Trong suốt thời gian trải nghiệm, việc bật Privacy Display cho một số ứng dụng cần thiết khiến ta hầu như quên mất sự hiện diện của nó. Đây chính là trạng thái lý tưởng: tính năng hoạt động hiệu quả mà không gây phiền toái hay ảnh hưởng đến khả năng hiển thị khi sử dụng bình thường. Đây rõ ràng là một tính năng xuất sắc, tạo nên sự khác biệt cho S26 Ultra so với phần còn lại của thế giới smartphone.

Camera "Ultra" có thực sự xứng tầm?

Nếu bạn mong chờ một hệ thống camera hoàn toàn mới trên S26 Ultra, bạn sẽ phải thất vọng. Thay đổi chủ yếu nằm ở khẩu độ: camera chính 200MP hiện có khẩu độ f/1.4, và camera tele 50MP là f/2.9. Theo lý thuyết, điều này sẽ giúp ảnh sáng hơn và chụp thiếu sáng tốt hơn.

Các tính năng chụp xa vẫn giữ nguyên với zoom quang 3x, 5x và zoom chất lượng quang học 10x. Nhìn thoáng qua thì không có gì đáng phàn nàn, nhưng khi soi kỹ các bức ảnh zoom 5x và 10x, thuật toán xử lý và làm mịn hiện lên khá rõ, cả hai đều gặp hiện tượng quầng sáng và mờ nhòe.

Điều này cũng xảy ra với camera chính, nơi các chi tiết bị đẩy độ sắc nét hơi quá đà và xuất hiện răng cưa. Tất nhiên, phải soi rất kỹ mới thấy và không phải ai cũng nhận ra, nhưng rõ ràng phần mềm đang phải can thiệp quá sâu vào đầu ra hình ảnh của S26 Ultra.

Cũng có vấn đề với khả năng lấy nét của ống kính 5x, khi máy thường xuyên tự động chuyển sang chế độ macro quá sớm, làm hỏng điểm lấy nét mong muốn. Điều này khá gây khó chịu vì nó không xảy ra ngay lập tức khi bố cục ảnh mà thường xuất hiện bất thình lình, làm lỡ mất nhiều khoảnh khắc đẹp.

Ở chiều ngược lại, độ ổn định màu sắc và khả năng chụp thiếu sáng thực sự rất tốt, đặc biệt là cách máy xử lý bầu trời đêm đen sâu thẳm trong khi vẫn cân bằng được vùng sáng để hiển thị chi tiết và màu sắc. Trình chỉnh sửa ảnh cũng rất tuyệt vời với chế độ Photo Assist của Samsung, giúp xóa vật thể nhanh, dễ dàng và chính xác đến kinh ngạc. Bộ công cụ chỉnh sửa AI "Styles" cũng rất thú vị với những thay đổi đầy bất ngờ.

Nhìn chung, với mức giá cao, có kỳ vọng nhiều hơn ở camera của Samsung, nhất là khi Apple đã giải quyết rất tốt các vấn đề camera trên iPhone 17 Pro Max. S26 Ultra vẫn cho ra những bức ảnh nịnh mắt, tương phản tốt, đủ để làm hài lòng nhu cầu đăng ảnh mạng xã hội, nhưng nó chưa thực sự bứt phá so với S24 hay S25 Ultra.

Thời lượng pin và những cải tiến về sạc

Galaxy S26 Ultra sở hữu viên pin 5.000mAh, một con số đã quá quen thuộc qua nhiều thế hệ. Samsung vẫn chưa chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon như một số đối thủ.

Liệu sự "giậm chân tại chỗ" này có ảnh hưởng tiêu cực? Có và không. Khi sử dụng máy với cường độ cao và thời gian sáng màn hình chỉ dừng lại ở mức hơn 5 tiếng cho một lần sạc. Các bài kiểm tra nặng như Solar Bay tiêu tốn 14% pin sau 20 phút, và xem video YouTube 1440p trong 30 phút tốn 3% pin qua Wi-Fi. Đây là mức hiệu năng ổn, nhưng không hề xuất sắc.

Bù lại, Samsung đã nâng cấp tốc độ sạc. Công nghệ Super Fast Charging 3.0 hiện hỗ trợ công suất 60W. Với bộ sạc tương thích (không kèm trong hộp), bạn có thể sạc 75% pin trong 30 phút và đầy 100% trong khoảng 40 phút.

Ngay cả với sạc Anker Prime không đúng chuẩn, cũng chỉ mất 55 phút để sạc đầy. Sạc không dây cũng được nâng lên 25W, nhưng việc thiếu vắng chuẩn Qi2 (hỗ trợ nam châm) là một thiếu sót đáng tiếc, dù bạn có thể khắc phục bằng cách dùng ốp lưng từ tính.

Phần mềm và Hiệu năng: Đỉnh cao trải nghiệm

S26 Ultra chạy One UI 8.5 trên nền Android 16. Đây là phiên bản tinh chỉnh của One UI 8 vốn đã rất xuất sắc, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giao diện Android tốt nhất hiện nay. Samsung cũng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm.

Nhờ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 "for Galaxy" kết hợp với buồng tản nhiệt lớn hơn, mọi thao tác trên máy đều mượt mà và nhẹ nhàng đến khó tin. Bạn sẽ thấy rõ tốc độ của máy khi sử dụng các tính năng AI mới như Photo Assist để chỉnh sửa ảnh hay tạo hình nền.

Mọi thứ trên One UI 8.5 đều phản hồi tức thì, từ việc nhấn vào thông báo đến việc mở ứng dụng, không hề có độ trễ hay khựng trong các hiệu ứng chuyển cảnh. Sự mượt mà này giúp việc xử lý công việc trở nên trôi chảy và hiệu quả hơn hẳn.

Những tính năng đáng chú ý khác

Audio Eraser (Xóa âm thanh): AI của Samsung giờ đây không chỉ xóa tiếng ồn trong video tự quay mà còn có thể lọc nhiễu cho các video đang xem trên Netflix hay YouTube. Đây là tính năng rất hữu ích cho những ai khó nghe lời thoại trong các bối cảnh có nhiều tiếng ồn đám đông.

Horizon Lock (Khóa đường chân trời): Một tính năng quay video cực kỳ ấn tượng. Nó giúp cố định đường chân trời dù bạn có xoay điện thoại 360 độ, mang lại những thước phim ổn định một cách khó tin.

Bút S Pen: Vẫn hiện diện nhưng không có nâng cấp nào mới. Kể từ khi loại bỏ kết nối Bluetooth, S Pen trở nên đơn giản hơn và chủ yếu chỉ phục vụ nhóm người dùng thích viết vẽ trực tiếp trên màn hình.

Khả năng kết nối tuyệt vời: Thử nghiệm cho thấy khả năng bắt sóng 4G/5G của máy cực kỳ ấn tượng. Ngay cả khi chỉ còn một vạch sóng, máy vẫn tải web nhanh chóng và xem video YouTube mượt mà.

Kiểm soát nhiệt độ tốt: Dù chip Snapdragon 8 Elite nổi tiếng là nóng, nhưng phiên bản tùy chỉnh của Samsung cùng hệ thống tản nhiệt mới đã giữ nhiệt độ ở mức rất ổn định. Điểm số Geekbench 6 cho thấy sức mạnh của máy ngang ngửa với các đối thủ hàng đầu như OnePlus 15 hay Xiaomi 17 Ultra.

Điểm chưa tốt

Tính năng AI Now Brief từng xuất hiện trên S25 tiếp tục trở lại trên S26 với khả năng cá nhân hóa cao hơn và tính năng Now Nudge (gợi ý dựa trên ngữ cảnh).

Nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế nó lại trái ngược hoàn toàn với Privacy Display. Ta quên nó tồn tại vì nó... chẳng giúp ích được gì nhiều. Đa số thời gian nó chỉ hiển thị thời tiết, tin tức và gợi ý YouTube. Nếu không có thiết bị đeo Galaxy, các thông tin sức khỏe cũng hoàn toàn trống trơn. Đây vẫn là một tính năng có phần thừa thãi với đa số người dùng.

S26 Ultra có thực sự tệ như lời đồn?

Kể từ khi ra mắt, S26 Ultra đã gặp không ít "sóng gió" với ba vấn đề chính:

Màn hình 8-bit: Samsung từng gây hiểu lầm khi truyền thông rằng đây là màn hình 10-bit, nhưng thực tế nó là màn hình 8-bit sử dụng công nghệ giả lập 10-bit. Tuy nhiên, qua trải nghiệm thực tế, không thấy hiện tượng vỡ màu. Màn hình vẫn hiển thị xuất sắc, thậm chí còn tốt hơn Pixel 10 Pro XL ở một số khía cạnh.

Hiện tượng nhấp nháy (Flicker): Một số người có thể cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào màn hình do công nghệ giả lập màu sắc hoặc cơ chế của Privacy Display. Có người không gặp phải tình trạng này nhưng đây là điều người dùng nhạy cảm với PWM Dimming cần lưu ý.

Thay đổi ống kính Tele: Việc chuyển sang cấu trúc ALoP (All Lenses on Prism) làm tăng khoảng cách lấy nét tối thiểu, gây hạn chế trong một số tình huống chụp 5x.

Liệu những điều này có khiến bạn nên dừng mua máy? Có lẽ là không, nhưng chúng làm xói mòn niềm tin vào một sản phẩm được gắn mác "Ultra" và có thể coi là một bước đi mang tính cắt giảm chi phí của Samsung.

Tổng kết: Có nên mua Samsung Galaxy S26 Ultra?

Thực tế, vẫn không có chiếc điện thoại Android cao cấp nào mang lại trải nghiệm toàn diện như dòng Ultra của Samsung. Nó hội tụ mọi thứ: từ vi xử lý mạnh nhất, AI thông minh đến các tính năng đặc thù như DeX và S Pen. Việc bổ sung Privacy Display càng khẳng định vị thế "flagship" thực thụ của nó.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Trong nỗ lực "tick" vào mọi ô tính năng, Samsung đôi khi đã đánh đổi chất lượng ở một vài khía cạnh. Camera chưa thực sự bứt phá, thiếu Qi2, thời lượng pin trung bình và một số tính năng Galaxy AI còn mờ nhạt. Nếu bạn đang dùng S23, S24 hay S25 Ultra, việc bỏ ra một số tiền lớn để nâng cấp có lẽ chưa thực sự xứng đáng.

Dẫu vậy, S26 Ultra vẫn có một sức hút khó cưỡng. Bạn có thể không "cần" nâng cấp, nhưng chắc chắn bạn sẽ "muốn" sở hữu nó. Đó chính là cái uy của dòng Ultra. Nếu bạn chưa từng sở hữu một chiếc Samsung Ultra nào, S26 Ultra là một điểm khởi đầu tuyệt vời. Chỉ cần đừng kỳ vọng vào sự hoàn hảo tuyệt đối, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chiếc điện thoại đắt giá này.