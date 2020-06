Thời gian gần đây, Phạm Hương liên tục vướng tin đồn "ở ẩn" để sinh con thứ 2. Có thể thấy, "mẹ 1 con" liên tục có động thái lạ như ẩn hết các ảnh diện đồ rộng, chỉ khoe ảnh cận mặt tròn trịa làm dân tình càng có thêm cơ sở cho rằng cô đang mang bầu.

Sau thời gian để người hâm mộ "đoán già đoán non", mới đây Phạm Hương đã quay clip khoe cận body, đặt biệt là vòng eo hiện tại để dập tan tin đồn. Không chỉ khéo chối việc mang thai, "mẹ 1 con" còn tiết lộ lí do khiến cô tròn lên trông thấy là do tăng 5kg sau mùa nghỉ dịch Covid-19.

Đặc biệt, Phạm Hương còn cho biết cô sẽ chăm chỉ tập luyện trong thời gian tới để "tìm lại cơ múi cho bằng chị bằng em". Như vậy, sau tất cả, lí do Phạm Hương vắng bóng trong suốt thời gian qua không liên quan đến việc cô bí mật dưỡng thai mà có thể vì một lí do đặc biệt nào đó.

Giữa tin đồn mang thai, Phạm Hương quay clip khoe cận vòng eo

Phạm Hương tiết lộ lí do mặt tròn lên là do tăng 5kg

Mặc dù không trực tiếp phủ nhận, nhưng chia sẻ này của Phạm Hương cũng thay cho lời đính chính việc mang thai con thứ 2

Phạm Hương đang tận hưởn cuộc sống xa hoa, sang chảnh cùng gia đình nhỏ ở nước ngoài.