Sau sự cố CIC, ngân hàng thông báo 7 điều cần nhớ kỹ nếu không muốn bị lừa đảo tín dụng

Sau sự cố thông tin tại Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC), một làn sóng lừa đảo tinh vi đang bùng nổ, nhắm thẳng vào người dùng ngân hàng. Lợi dụng tâm lý hoang mang, kẻ gian đang mạo danh cơ quan chức năng, nhân viên ngân hàng để thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình này, VPBank đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, chỉ rõ những thủ đoạn phổ biến và các quy tắc "vàng" giúp khách hàng bảo vệ an toàn cho tài khoản của mình.

7 kịch bản lừa đảo tinh vi cần "thuộc lòng"

Kẻ gian thường dựng lên những câu chuyện cấp bách, đánh vào tâm lý lo sợ của nạn nhân. Hãy cảnh giác cao độ nếu bạn gặp phải một trong các tình huống sau:

Thông báo "tài khoản gặp rủi ro": Nhận được cuộc gọi thông báo tài khoản hoặc thẻ tín dụng đang gặp sự cố, yêu cầu bấm ngay vào một đường link lạ để "xác minh" hoặc "xử lý". Dọa "nợ xấu" từ trên trời rơi xuống: Thông báo bạn có nợ xấu hoặc một khoản vay lạ, gây hoang mang rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng "hỗ trợ" để khắc phục. Mồi chài "tín dụng đen": Giả danh nhân viên ngân hàng yêu cầu tất toán khoản vay/thẻ tín dụng dù chưa đến hạn, hoặc tinh vi hơn là chào mời các gói vay nhanh lãi suất hấp dẫn để dẫn dụ bạn đến các app cho vay bất hợp pháp. Mạo danh "công an điều tra": Tự xưng là cán bộ điều tra, nói rằng bạn liên quan đến một vụ án và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của "cơ quan chức năng" để chứng minh sự trong sạch. Yêu cầu "cập nhật thông tin": Giả mạo cán bộ nhà nước yêu cầu cập nhật VNeID, dữ liệu sinh trắc học, khai báo thuế... qua một đường link chứa mã độc. Phát tán "tài liệu mật" chứa mã độc: Chào bán các tệp tin được cho là danh sách rò rỉ từ CIC, nhưng thực chất chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại hoặc máy tính của bạn. Dàn dựng kịch bản bằng công nghệ Deepfake: Sử dụng AI để tạo video giả mạo khuôn mặt của bạn hoặc người thân, sau đó thực hiện cuộc gọi video để vay tiền, lừa đảo.

Quy tắc vàng để bảo vệ ví tiền của bạn

Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, VPBank khuyến cáo mọi khách hàng cần nắm vững các nguyên tắc phòng vệ sau.

Để tự bảo vệ, hãy ghi nhớ những điều tuyệt đối không nên làm sau đây:

Không tương tác với người lạ tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng qua điện thoại khi chưa thể xác thực.

Không bao giờ cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin thẻ cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Không truy cập vào các đường link, mã QR lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, email.

Không chia sẻ thông tin, hình ảnh, video cá nhân một cách công khai trên mạng xã hội. Hãy cài đặt bảo mật ở mức cao nhất.

Không tải, chia sẻ hay sử dụng dữ liệu tín dụng của người khác để tránh vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, hãy chủ động thực hiện các hành động sau:

Chủ động theo dõi thông tin từ các kênh chính thống của ngân hàng và cơ quan chức năng, giữ tâm lý bình tĩnh.

Chia sẻ những cảnh báo này cho người thân, bạn bè, đặc biệt là người lớn tuổi để cùng nhau nâng cao cảnh giác.

Đến trực tiếp quầy giao dịch hoặc chỉ sử dụng website/ứng dụng chính thức (tải từ App Store/Google Play) khi có nhu cầu thay đổi thông tin tài khoản.

Giữ lại bằng chứng như tin nhắn, số điện thoại, ảnh chụp màn hình và trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.