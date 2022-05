Sau scandal, Jang Dong Gun lần đầu lộ mặt bên vợ nhưng gây thất vọng, thua người thứ 3

Mới đây, tài tử Jang Dong Gun vừa chia sẻ ảnh mới trên trang cá nhân. Ngay lập tức bức ảnh của anh trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Đây là lần đầu Jang Dong Gun công khai xuất hiện bên vợ từ sau scandal "săn gái trẻ" năm 2020.

Trong ảnh, tài tử Phẩm chất quý ông nuôi tóc dài và diện áo phông trắng. Anh ngồi cạnh với bà xã Go So Young. Nhiều người giật mình khi nhìn nhan sắc hiện tại của Jang Dong Gun. Bên cạnh bà xã xinh đẹp, nam tài tử nổi tiếng bị chê xuống sắc dù thời quá khứ anh từng được khen đẹp trai và lãng tử với mái tóc dài.

Jang Dong Gun chụp hình cùng bà xã và bạn thân Kwon Sang Woo.

Nhiều người nhận định Jang Dong Gun thực sự giảm phong độ hơn trước. Bất ngờ hơn là anh kém sắc hơn hẳn người bạn đồng nghiệp tài tử Kwon Sang Woo. Kém đàn anh 5 tuổi, tài tử Nấc thang lên thiên đường được khen tươi trẻ và điển trai dù anh cũng đã U50.

Jang Dong Gun xuống sắc phong độ từ sau bê bối "săn gái".

Không ít khán giả cho rằng Kwon Sang Woo dù là nhân vật thứ 3 không đáng quan tâm trong bức ảnh của vợ chồng Jang Dong Gun nhưng lại gây chú ý hơn cả. Dễ hiểu vì sao mà anh từng được coi là Quý ông hoàn hảo nhất Kbiz.

Được biết, đây là lần công khai lộ diện đầu tiên của Jang Dong Gun bên vợ Go So Young từ sau khi anh dính scandal "săn gái" vào năm 2020. Hơn thế, Go So Young cũng sẵn sàng tha thứ cho chồng trong lúc anh bị khán giả ghét bỏ, chỉ trích vì có vợ đẹp con ngoan vẫn tìm niềm vui bên ngoài.

Jang Dong Gun cùng với đàn em Joo Jin Mo bị lộ loạt tin nhắn "săn gái" năm 2020.

Từ sau đó, hình ảnh của anh xuống dốc trầm trọng.

Jang Dong Gun và Go So Young chính thức kết hôn vào năm 2010. Trước đó, họ có thời gian là bạn bè trước khi chính thức làm người yêu. Sau khi kết hôn, cặp đôi có 2 thiên thần nhỏ 1 trai và 1 gái. Đầu tháng 5 vừa rồi, Jang Dong Gun và Go So Young đã kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

Jang Dong Gun và Go So Young đã kết hôn được 12 năm.

Cặp đôi mới kỷ niệm ngày cưới cách đây không lâu.

Go So Young từng được nhiều người ca ngợi vì chấp nhận ở bên Jang Dong Gun dù anh trải qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Có lẽ cũng chính vì vậy mà đến giờ hôn nhân của Jang Dong Gun và Go So Young vẫn yên ấm.