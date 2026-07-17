Sau sầu riêng, Campuchia nhắm tới loại quả Việt Nam trồng hơn 80.000 ha để xuất khẩu sang Trung Quốc

Đây là mặt hàng nông sản mới nhất được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu từ Campuchia.

Campuchia vừa chính thức được phép xuất khẩu mít tươi sang thị trường Trung Quốc sau khi hai nước ký kết các thỏa thuận về kiểm dịch và an toàn thực phẩm, tiếp tục mở rộng danh mục nông sản Campuchia được tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, các văn kiện được ký tại Bắc Kinh giữa Bộ trưởng Dith Tina và Bộ trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) Sun Meijun.

Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật, kiểm dịch động vật và quản lý hoạt động xuất nhập khẩu thực phẩm an toàn, cùng với Nghị định thư về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) đối với mít tươi xuất khẩu từ Campuchia sang Trung Quốc.

Việc ký kết nghị định thư SPS đồng nghĩa với việc mít tươi của Campuchia đủ điều kiện tiếp cận thị trường Trung Quốc nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về kiểm dịch và an toàn thực phẩm.

Theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội cho nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời góp phần thực hiện chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản của nước này.

Nghị định thư SPS quy định các yêu cầu kỹ thuật xuyên suốt chuỗi sản xuất, từ khâu trồng trọt, thu hoạch, làm sạch, chế biến, đóng gói đến vận chuyển. Các sản phẩm xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo không mang theo sâu bệnh, dịch hại, virus hoặc tồn dư hóa chất có thể gây rủi ro đối với sức khỏe con người, động vật và thực vật.

Theo quy định của Trung Quốc, các sản phẩm nông nghiệp muốn xuất khẩu vào nước này phải có chứng nhận SPS. Nếu không đáp ứng yêu cầu, hàng hóa sẽ không được phép thông quan.

Bộ Nông nghiệp Campuchia cũng kêu gọi các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu tăng cường quản lý chuỗi sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Trung Quốc nhằm duy trì quyền tiếp cận thị trường cũng như bảo vệ uy tín nông sản Campuchia.

Đây là mặt hàng nông sản mới nhất được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu từ Campuchia. Trước đó, ngày 3/6, hai nước đã ký nghị định thư SPS đối với nhãn khô, được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng dư cung và biến động giá mà ngành nhãn Campuchia đang đối mặt.

Song song với việc mở rộng danh mục nông sản được phép xuất khẩu, Campuchia cũng đang cải thiện hạ tầng logistics phục vụ thương mại với Trung Quốc. Ngày 22/6, tuyến vận chuyển mới qua hành lang đường sắt của Lào chính thức được đưa vào hoạt động, cho phép xuất khẩu sáu mặt hàng nông sản Campuchia sang Trung Quốc. Tuyến vận tải này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển từ khoảng 20 ngày xuống còn gần một tuần.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/6, Trung Quốc cũng áp dụng các quy định mới về an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu vào thị trường này. Theo quy định của GACC, giấy phép đăng ký của các nhà sản xuất nước ngoài có thể bị thu hồi và công khai nếu xảy ra sự cố an toàn thực phẩm hoặc bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong quá trình kiểm tra, kiểm dịch.

Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Campuchia, việc mở rộng thêm mặt hàng được cấp phép được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho tăng trưởng xuất khẩu của nước này.

Theo số liệu của Campuchia, kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2025 đạt 6,46 tỷ USD, tăng 7,3% so với mức 6 tỷ USD của năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm gạo, cao su, sắn, xoài, chuối, hồ tiêu, hạt điều, nhãn, sầu riêng và nay được bổ sung thêm mít tươi sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp cận thị trường Trung Quốc.