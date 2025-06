Sau sáp nhập, đây là phường đông dân nhất Việt Nam

Phường Rạch Giá (thuộc tỉnh Kiên Giang hiện tại, sau sẽ là phường thuộc tỉnh An Giang mới) sau khi sáp nhập sẽ có dân số đông nhất trong cả nước, theo Báo Lao Động.

Phường Rạch Giá được thành lập trên cơ sở sáp nhập 9 phường gồm: Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp, An Hòa, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi của TP Rạch Giá.

Sau khi sáp nhập, phường Rạch Giá có dân số 250.661 người, là phường đông dân nhất nước. Vị trí thứ 2 là phường Dĩ An (TP HCM) có dân số khoảng 227.817 người.

Tổng diện tích tự nhiên của phường Rạch Giá là 45,53 km2, với mật độ dân số hơn 5.505 người/km2, đây là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang mới.

TP Rạch Giá, sắp tới sẽ không còn cấp hành chính này, có khu lấn biển về phía Tây để mở rộng đô thị mới rộng hàng trăm ha. Đây là đô thị lấn biển đầu tiên trong nước và là 1 trong 4 đô thị động lực của vùng ĐBSCL. Được quy hoạch là trung tâm thương mại đầu mối cấp vùng, trung tâm kinh tế biển và nghề cá hiện đại của cả nước.

Rạch Giá còn có Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” mỗi năm thu hút hàng triệu du khách thập phương đến chiêm bái. Năm 1988, Bộ Văn hóa - Thông tin đã cấp bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực cấp quốc gia.

Nếu không tính các thành phố trực thuộc trung ương thì tỉnh An Giang mới cũng là tỉnh có dân số đông nhất cả nước với hơn 4,9 triệu người. Diện tích tự nhiên của tỉnh An Giang mới sau sáp nhập là hơn 9.888 km2, mật độ dân số của tỉnh khoảng 500 người/km2.

Sau hợp nhất, tỉnh An Giang mới có tổng số 102 đơn vị hành chính cấp xã mới (85 xã, 14 phường, 3 đặc khu), giảm 196 đơn vị hành chính cấp xã so với trước khi sắp xếp (đạt 65,77%).

Theo Báo An Giang, sự hợp nhất của 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang để hình thành tỉnh An Giang mới mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho ngành du lịch Việt Nam nói chung, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Cụ thể, việc sáp nhập An Giang và Kiên Giang là một bước đi chiến lược, tận dụng tối đa những thế mạnh riêng có của từng địa phương để tạo nên một tổng thể mạnh mẽ và đa dạng hơn. Trước khi sáp nhập, An Giang nổi tiếng với vẻ đẹp tâm linh, những di tích lịch sử - văn hóa giàu bản sắc, như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, rừng tràm Trà Sư hay những lễ hội truyền thống đậm nét.

Trong khi đó, Kiên Giang lại được mệnh danh là “đất ngọc” với những hòn đảo quyến rũ, đặc biệt là Phú Quốc - điểm đến du lịch biển đảo tầm cỡ quốc tế. Sự kết hợp này mang đến một tỉnh An Giang mới với sự hòa quyện giữa non nước hữu tình, bản sắc văn hóa độc đáo và vẻ đẹp biển đảo hấp dẫn.

Những số liệu gần đây càng khẳng định tiềm năng của vùng đất mới này. 5 tháng đầu năm 2025, An Giang đón 6,2 triệu lượt khách (đạt 62% kế hoạch năm), doanh thu 7.200 tỷ đồng (đạt 67% kế hoạch năm).

Cùng thời điểm, Kiên Giang đón trên 5,6 triệu lượt du khách, tăng 26,9%, tổng thu đạt 23.981 tỷ đồng, tăng 109,8%. Đặc biệt, TP Phú Quốc vẫn là điểm sáng với trên 3,5 triệu lượt khách, tổng thu 17.926 tỷ đồng.