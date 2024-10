Cổng sạc và kết nối USB trên xe là dạng Type-C đem đến khả năng sạc thiết bị và truyền dữ liệu nhanh chóng. Tucson trang bị gần như đầy đủ các tính năng an toàn với gói an toàn chủ động ADAS gồm các tính năng cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng, ga tự động thích ứng, cảnh báo mở cửa an toàn,... Một tính năng an toàn mới được bổ sung trên Tucson 2024 đó là hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi/đỗ xe PCA, có khả năng cảnh báo và tự động phanh.