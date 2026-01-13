Sau sai lầm nhớ đời, “lá chắn thép” U23 Việt Nam đạt chỉ số top 1 giải U23 châu Á

U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với chỉ 1 bàn thua. Nhưng bàn thua đó lại đến từ tình huống chuyền bóng sai địa chỉ của trung vệ Hiểu Minh trong trận gặp U23 Kyrgyzstan. Với một cầu thủ luôn tự tin vào những pha xử lý bằng chân, đó là pha bóng mang tới bài học “nhớ đời”.

Hiểu Minh nhanh chóng vượt qua khoảnh khắc sai lầm để lấy lại hình ảnh của chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành U23 Việt Nam. Đặc biệt, trong chiến thắng U23 Saudi Arabia, màn trình diễn của trung vệ người Hà Nội mang tới sự yên tâm lớn cho người hâm mộ.

Hiểu Minh đang là trụ cột hàng thủ U23 Việt Nam

Thống kê từ trang chủ LĐBĐ châu Á cho biết Hiểu Minh đã thi đấu trọn vẹn 90 phút, 10 lần phá bóng, 4 lần ngăn chặn cú sút của đội bạn, 2 lần thu hồi bóng thành công trước U23 Saudi Arabia. Trong bảng thông số giải U23 châu Á 2026, Hiểu Minh hiện đứng đầu về thống kê số lần phá bóng – 26 lần.

Không chỉ là “lá chắn thép” nơi hàng thủ, trung vệ đang khoác áo CLB PVF-CAND còn tỏ ra lợi hại trong những tình huống lên tham gia tấn công. Anh chính là người đã ghi bàn thắng thứ hai cho U23 Việt Nam trong trận thắng 2-0 trước U23 Jordan. Với 4 pha dứt điểm từ đầu giải, Hiểu Minh nằm trong số những cầu thủ U23 Việt Nam có nhiều lần đe dọa khung thành đối phương nhất.

Hiểu Minh và các đồng đội làm nản lòng những chân sút U23 Saudi Arabia

Hơn một năm gần đây là quãng thời gian thăng tiến ngoạn mục của Hiểu Minh. Từ cấp U20, trung vệ sinh năm 2004 ra mắt U23 Việt Nam và trở thành trụ cột. Trong năm 2025, Hiểu Minh cũng đã được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thi đấu ở cấp độ ĐTQG. Mùa giải 2025/26, cầu thủ người Hà Nội lần đầu thi đấu ở hạng đấu cao nhất Việt Nam khi CLB PVF-CAND nhận lời thi đấu tại V.League.