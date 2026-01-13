  Về trang chủ

5 cầu thủ U23 Việt Nam thoát án phạt, HLV Kim Sang-sik thở phào nhẹ nhõm

U23 Việt Nam không bị thiệt quân tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Trước trận đấu với U23 Saudi Arabia, U23 Việt Nam đã có tới 5 cầu thủ phải nhận 1 thẻ vàng bao gồm Minh Phúc, Thái Sơn, Võ Anh Quân, Phi Hoàng và Phạm Lý Đức. Các cầu thủ này nếu nhận thêm thẻ phạt sẽ bị treo giò tại tứ kết.

Ngoại trừ Phi Hoàng không vào sân phút nào, Minh Phúc, Thái Sơn, Võ Anh Quân và Phạm Lý Đức đều đã ra sân thi đấu với U23 Saudi Arabia. Phải đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, HLV Kim Sang-sik mới thở phào nhẹ nhõm. Không có cầu thủ nào trong nhóm trên dính thêm thẻ phạt. Nhờ đó, U23 Việt Nam có được đầy đủ đội hình cho vòng tứ kết.

Tuy nhiên, danh sách cầu thủ U23 Việt Nam dính thẻ vàng đã kéo dài lên thành 7 người. Ngoài 5 cầu thủ nói trên còn có thêm Đình Bắc và Công Phương. Theo quy định của giải U23 châu Á, nếu cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng phải nhận thêm thẻ tại tứ kết thì sẽ bị treo giò tại bán kết. Như vậy, U23 Việt Nam hiện có tới 7 cái tên nằm trong "vùng cảnh báo".

Đình Bắc nhận 1 thẻ vàng trong trận đấu với U23 Saudi Arabia

Mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là dồn toàn lực cho trận tứ kết. Nhưng chắc chắn, một người luôn chuẩn bị rất kỹ càng như HLV Kim Sang-sik cũng dành một phần trong các tính toán của mình cho những vòng đấu tiếp theo, nếu U23 Việt Nam tiếp tục tiến xa. Và việc có 7 cầu thủ đã nhận 1 thẻ vàng rõ ràng mang tới không ít lo lắng cho ông Kim.

