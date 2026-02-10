Sầu riêng tiền triệu 'cháy hàng' dịp Tết, Việt kiều về nước săn lùng đặc sản

Càng cận Tết Nguyên đán, thị trường sầu riêng tại TP.HCM càng trở nên sôi động. Không chỉ các dòng phổ thông như Ri6, Thái, bán chạy, những giống sầu riêng cao cấp như Musang King, Black Thorn với giá lên tới tiền triệu mỗi kg cũng rơi vào cảnh khan hàng.

Đáng chú ý, sức mua tăng mạnh đến từ nhóm khách Việt kiều về nước ăn Tết, doanh nghiệp mua biếu tặng và người tiêu dùng sẵn sàng chi mạnh để thưởng thức “vua trái cây” đúng dịp sum vầy.

Giá tăng nhưng vẫn đắt hàng

Các cửa hàng sầu riêng tại TP.HCM những ngày này liên tục có khách ra vào, nhiều nơi phải nhận đơn đặt trước vì không đủ hàng bán lẻ.

Khách hàng trực tiếp ăn thử sầu riêng tại cửa hàng trước khi quyết định mua.

Chị Ngô Huỳnh Khánh Vy, đại diện cửa hàng Sầu riêng Bà Nụ (423/2 Lạc Long Quân, phường Hòa Bình, TP.HCM) cho biết, dịp cận Tết năm nay, cửa hàng tập trung chủ yếu vào hai dòng sầu riêng cao cấp là Musang King và Black Thorn. Đây là những sản phẩm được xem là “đặc sản của đặc sản”, kén khách nhưng lại có lượng người săn tìm ổn định.

“ Musang King hiện tại cửa hàng đang nhập chủ yếu từ các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Tiền Giang cũ, Cần Thơ. Riêng Black Thorn chuẩn vị nhất thường là hàng Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long), nhưng phải sau Tết một thời gian mới đạt chất lượng tốt nhất nên nguồn hiện nay khá hạn chế ”, chị Vy chia sẻ.

Theo chị Vy, dù đang là mùa nghịch, mỗi ngày cửa hàng vẫn bán lẻ trung bình khoảng 100-150 kg sầu riêng cao cấp. Con số này chưa bao gồm những đơn hàng đặt trước để làm quà biếu Tết hoặc gửi đi các tỉnh, thành khác.

Cơm sầu riêng Musang King có giá 1,6 triệu đồng/kg.

Anh Nguyễn Minh Sang, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối sầu riêng cao cấp tại TP.HCM cho biết, giá sầu riêng năm nay tăng so với chính vụ, nhưng vẫn không làm giảm sức mua.

Cụ thể, giá sầu riêng Musang King hiện được bán ở mức khoảng 380.000 đồng/kg đối với nguyên trái (mỗi trái nặng từ 1,8 - 3,5kg). Nếu mua cơm sầu riêng đã tách vỏ, giá lên tới khoảng 1,6 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, sầu riêng Black Thorn - dòng được đánh giá cao hơn về độ béo, có giá từ 450.000 - 600.000 đồng/kg nguyên trái và khoảng 2 triệu đồng/kg đối với cơm sầu riêng nhưng không có hàng để bán.

“ So với chính vụ, giá hiện nay cao hơn khá nhiều. Bình thường Musang King chỉ khoảng 300.000 - 320.000 đồng/kg nguyên trái. Nguyên nhân chính là đang mùa nghịch, sản lượng tại các vườn miền Tây rất ít ”, anh Sang lý giải.

Sầu riêng Musang King nguyên trái có giá lên tới gần 400.000 đồng/kg nhưng vẫn được nhiều khách chọn mua.

Không chỉ khan hiếm, hình thức nhập hàng cũng khiến giá sầu riêng đội lên. Theo anh Sang, hiện nhiều thương lái phải trực tiếp tham gia đấu giá tại vườn. Nhà vườn sẽ chọn người trả giá cao nhất để bán, dẫn tới chi phí đầu vào tăng, buộc giá bán lẻ cũng phải điều chỉnh theo.

“ Có những đợt, thương lái phải ‘canh’ từng vườn, gom từng lứa, có tiền chưa chắc đã mua được hàng ”, anh Sang nói thêm.

Việt kiều tìm mua sầu riêng

Một trong những điểm khác biệt rõ nét của thị trường sầu riêng dịp Tết năm nay là sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm khách Việt kiều. Theo ghi nhận tại cửa hàng Sầu riêng Bà Nụ, mỗi ngày có khá đông Việt kiều ghé mua, chủ yếu là những người vừa về quê ăn Tết.

Chị Vy cho biết, Việt kiều là nhóm khách đặc biệt, sẵn sàng chi mạnh cho sầu riêng chất lượng cao. Nhiều người nói rằng ở nước ngoài rất khó mua sầu riêng ngon, mà nếu có thì giá cũng rất cao. Vì vậy, cứ về Việt Nam là họ tìm mua ngay, có người còn mua để cấp đông ăn dần trong suốt dịp Tết.

Bà Bảo Châu, Việt kiều Mỹ, chia sẻ: “ Ở nước ngoài mua sầu riêng như thế này rất khó, mà giá lại cao. Thèm sầu riêng nên về Việt Nam là nhất định phải mua. Tôi hay mua Ri6 và Musang King, vị rất ngon ”.

Việt kiều về nước ăn Tết là nhóm khách tăng mạnh dịp cuối năm, nhiều người mua sầu riêng để ăn liền hoặc cấp đông dùng trong những ngày Tết.

Tương tự, anh Cường (ngụ phường Bình Thạnh) cho biết, năm nào về Việt Nam anh cũng ghé cửa hàng quen để mua sầu riêng. “ Mỗi năm tôi về khoảng 3 lần, lần nào cũng mua. Sầu riêng ở đây mềm, béo, thơm đặc trưng, không ngọt gắt. Giá cũng không phải là đắt, quan trọng là chất lượng ”.

Với nhiều Việt kiều lâu năm chưa về nước, sầu riêng không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là hương vị quê nhà. Bà Lê Minh Nguyệt, Việt kiều Canada, nói: “ Ba năm rồi tôi mới về Việt Nam ăn Tết. Ở nước ngoài cũng ăn sầu riêng nhưng về đây ăn mới thấy ‘đã’ vô cùng. Vừa xuống sân bay là tôi nghĩ ngay đến việc phải đi mua sầu riêng ”.

Không chỉ Việt kiều, nhóm khách doanh nghiệp cũng góp phần khiến thị trường sầu riêng cao cấp trở nên sôi động. Theo chị Vy, nhiều công ty, đối tác đặt mua sầu riêng làm quà biếu Tết với số lượng từ 20-30 phần mỗi đơn hàng.

Sầu riêng được mua làm quà biếu Tết.

Theo các chủ cửa hàng, hiện nay, khoảng 70% khách hàng chọn đến cửa hàng mua trực tiếp để được ăn thử trước khi quyết định. Phần còn lại là khách quen, đã tin tưởng chất lượng nên đặt online và yêu cầu giao tận nơi.

“ Với sầu riêng cao cấp, trải nghiệm thử tại chỗ rất quan trọng. Khách muốn cảm nhận độ béo, mùi thơm, hậu vị rồi mới yên tâm bỏ tiền ”, chị Vy nói.

Không chỉ các dòng tiền triệu, sầu riêng phổ thông cũng đang bán rất chạy trong những ngày cận Tết. Chị Ngọc, chủ một cửa hàng sầu riêng trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho biết, những ngày này nhập bao nhiêu hàng cũng hết.

“ Rất nhiều khách đến hỏi và đặt trước. Phần lớn mua để biếu tặng nên sức mua tăng mạnh ”, chị Ngọc chia sẻ. Theo chị, sầu riêng Ri6 hiện có giá khoảng 100.000-150.000 đồng/kg, sầu riêng Thái dao động từ 120.000-160.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, dù giá cao và nguồn cung hạn chế, sầu riêng vẫn giữ sức hút đặc biệt mỗi dịp Tết. Với không ít người tiêu dùng, sẵn sàng chi tiền triệu để thưởng thức sầu riêng ngon vào những ngày này vẫn là lựa chọn xứng đáng.