Sau quy định bắt buộc với khách hàng cá nhân, NHNN dự kiến áp dụng xác thực sinh trắc học với các doanh nghiệp

Tại Tọa đàm "An ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng trong bối cảnh hiện nay” mới đây, ông Hoàng Minh Tiến - đại diện Cục Công nghệ Thông tin, NHNN cho biết, thời gian qua, các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã thực hiện tốt các quy định, chính sách về an toàn thông tin, đạt những kết quả tích cực với một hệ thống thông tin hoạt động an toàn, liên tục, cung cấp dịch vụ trực tuyến 24/7.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp an toàn thông tin với các trang thiết bị cơ bản, tổ chức triển khai thông tin dữ liệu dự phòng, sao lưu, ứng dụng Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM), Điều phối, tự động hóa và phản hồi bảo mật (SOAR)... Các cán bộ công nghệ thông tin, an toàn thông tin thường xuyên tổ chức diễn tập, phối hợp với các TCTD tham gia ứng cứu sự cố với kịch bản ứng cứu sự cố khoa học, chặt chẽ…

Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, nhất là khi số lượng các cuộc tấn công mạng liên quan đến ngân hàng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, công nghệ mới, có xu hướng mở rộng quy mô hoạt động xuyên biên giới.

Bà Nguyễn Thị Thu - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN cho biết, NHNN đã tiếp cận vấn đề liên quan tới hoạt động thanh toán (với 90% số lượng giao dịch thực hiện trên kênh số) từ sớm khi triển khai các chương trình phối hợp liên ngành, đặc biệt là với các đơn vị A04, A05 và C06 thuộc Bộ Công an với mục tiêu xác minh thông tin chính chủ tài khoản.

Mặc dù đạt được những kết quả cực kỳ khả quan ngay từ ngày đầu áp dụng quy định mới liên quan, vẫn còn tồn tại những khó khăn như đối tượng chuyển sang sử dụng tài khoản doanh nghiệp là doanh nghiệp “ma” khó kiểm soát.

Do đó, NHNN dự kiến chỉ đạo triển khai xác thực sinh trắc học cho doanh nghiệp, yêu cầu TCTD bắt buộc xác thực người đại diện pháp luật của doanh nghiệp trước khi mở tài khoản , đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hệ thống các TCTD.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Cường - Đại diện Cục an ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an (A05) cho biết, việc phối hợp giữa các ngành, giữa nội bộ các đơn vị trong ngành là yếu tố cần được lưu tâm và đẩy mạnh. Bởi khi dòng tiền được kiểm soát, tỉ lệ lớn sẽ giúp xóa bỏ các hành vi phạm tội của các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Điều này trở thành điểm yếu của chúng vì khả năng phân chia, luân chuyển dòng tiền đã được kịp thời ngăn chặn.

Theo ông Cường, thời gian qua NHNN và Bộ Công an đã liên tục phối hợp, ban hành nhiều chính sách giúp ngăn chặn hiệu quả hành vi lừa đảo qua không gian số như: ký kết Quy chế phối hợp; Kế hoạch thực hiện Đề án 06,… Việc ban hành các Quyết định 2345, Thông tư 17, 18, 50… của NHNN đã trở thành một những giải pháp rất quan trọng trong việc phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ngành ngân hàng.

Mặc dù vậy công tác phòng ngừa tội phạm là một quá trình dài và khó khăn, nhận thức của người dân chưa đồng đều, do đó không chỉ riêng ngành ngân hàng và cơ quan công an mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cốt yếu là nâng cao ý thức cảnh giác của người dân.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang là vấn nạn của những quốc gia trên thế giới, không chỉ ở Việt Nam, bởi sự thay đổi nhanh chóng về phương thức, thủ đoạn phạm tội- Đại diện A05 Bộ Công an cho biết thêm.