Sau ồn ào với Linh Ngọc Đàm, Midu lên núi sống cuộc sống cách ly chuẩn sơn nữ?

Tin đồn Midu bị tố sống giả tạo,"chơi xấu" đàn em Linh Ngọc Đàm khi cùng hợp tác trong MV đầu tay "Anh nghĩ anh là ai?" gây chú ý lớn cách đây không lâu.

Giữa ồn ào trên, phía Midu đã lên tiếng khẳng định đây chỉ là những tin đồn thất thiệt, không đúng sự thật: "Giữa Midu và Linh Ngọc Đàm không có vấn đề gì hết". Từ đó đến nay, cả Midu và Linh Ngọc Đàm gần như không nhắc lại chuyện này.

Suốt 3 tuần qua, Midu lên núi sống cuộc sống cách ly như một nàng thôn nữ. Cô trồng hoa, hái rau, nấu ăn, tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt và hạn chế dùng mạng xã hội. Hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý vì ăn diện giản dị, Midu vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm.

Cô chia sẻ: "Bao nhiêu năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên thế hệ của tôi được trải nghiệm một kỳ cách ly xã hội kéo dài đến 3 tuần. Mọi thứ thật ngỡ ngàng, hàng quán đóng cửa, mọi hoạt động giao thương đình trệ, các phương tiện giao thông công cộng không hoạt động nữa. Vậy mà nhờ những ngày cách ly đó, tôi được trải nghiệm một cuộc sống thật khác ở một nơi rất xa thành phố...

Midu sống những ngày cách ly tại thành phố Đà Lạt.

Những ngày bỏ phố lên rừng giúp tôi sống trọn vẹn hơn mỗi phút giây, ngủ trước 12h và dậy trước 7h sáng. Mỗi ngày dậy hít thở bầu không khí trong lành, ra vườn hái rau, vào bếp làm bữa, ươm trồng và tỉa tót hoa cỏ. Chiều rảnh rỗi lại ngồi uống trà, đánh cờ, tối xuống thì đốt lửa nướng khoai, nướng bắp.

Những ngày cách ly giúp tôi hiểu thêm nhiều ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của sức khỏe và sự quý giá của sinh mệnh. Thôi thì mọi việc đến trong cuộc sống của chúng ta đều có lý do của nó, thay vì đau khổ buồn chán, hãy an vui chấp nhận và vượt qua. Mong dịch bệnh qua mau để dân mình bớt khổ, kinh tế phục hồi và mọi người luôn được an vui, mạnh khỏe".

