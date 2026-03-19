Sau nửa năm khởi công dự án "khủng" có tháp tài chính 108 tầng, doanh nghiệp của Madame Nga bất ngờ có động thái mới tại Hưng Yên

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết, thời gian tới, BRG sẽ tập trung khảo sát, phân tích kỹ lưỡng các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hưng Yên để nghiên cứu chuyên sâu, từ đó xây dựng định hướng đầu tư chiến lược.

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: Báo Hưng Yên).

Ngày 18/3, tại trụ sở Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã có buổi làm việc với Tập đoàn BRG.

Theo giới thiệu, BRG là tập đoàn kinh tế, dịch vụ tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như khách sạn, vui chơi giải trí, bán lẻ, sản xuất – thương mại, dịch vụ, sân golf… Tập đoàn cũng tiên phong trong hội nhập quốc tế, hợp tác với nhiều tập đoàn đa quốc gia uy tín nhằm xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ toàn diện và bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG cho biết tập đoàn vui mừng khi có dịp tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian tới, BRG sẽ tập trung khảo sát, phân tích kỹ lưỡng các tiềm năng, lợi thế của địa phương để nghiên cứu chuyên sâu, từ đó xây dựng định hướng đầu tư chiến lược, góp phần tạo điểm nhấn trong phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch của tỉnh. Bà Nga cũng khẳng định, việc đầu tư của tập đoàn sẽ tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa, bền vững cho địa phương.


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã xem video giới thiệu tổng quan về vị trí địa lý, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hưng Yên, đồng thời nghe đề xuất một số khu vực mà địa phương định hướng để Tập đoàn BRG nghiên cứu, khảo sát đầu tư. Đại diện tập đoàn cũng trình bày năng lực, kinh nghiệm và các lĩnh vực đang triển khai.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Báo Hưng Yên).

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã phân tích cụ thể các lợi thế về hạ tầng, quỹ đất, khả năng kết nối vùng, cùng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phù hợp với từng khu vực; đồng thời đề nghị BRG nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh, bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội và môi trường.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Tập đoàn BRG, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết địa phương đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đã đạt được những kết quả tích cực. Với định hướng phát triển thành tỉnh công nghiệp hiện đại, Hưng Yên đã chú trọng công tác quy hoạch, qua đó thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn.

Khẳng định tỉnh luôn chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là những tập đoàn lớn như BRG, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Hưng Yên sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hạ tầng để các dự án sớm được triển khai; đồng thời mong muốn tập đoàn đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và sớm đầu tư các dự án tại tỉnh Hưng Yên.

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

TIN LIÊN QUAN

Được biết, Tập đoàn BRG là một trong hai doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Cụ thể, cách đây khoảng nửa năm, vào ngày 19/8/2025 tại xã Vĩnh Thanh, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội – liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Dự án có quy mô gần 272 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 4,2 tỷ USD, được phát triển theo 6 giải pháp thông minh gồm: năng lượng; quản trị; đời sống; sức khỏe – học tập; di chuyển và kinh tế.

Phối cảnh tháp tài chính 108 tầng tại dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Đáng chú ý, điểm nhấn của dự án là tháp tài chính 108 tầng, cùng hệ thống hàng chục tòa văn phòng, chung cư hỗn hợp và hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề.

Tòa tháp có chiều cao dự kiến 639 m, vượt Landmark 81 (461 m) gần 200 m. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những công trình cao nhất Việt Nam và nằm trong nhóm cao nhất Đông Nam Á. Công trình được xây dựng trên khu đất khoảng 133.000 m², mật độ xây dựng gần 23%, với quy mô dân số dự kiến hơn 25.700 người.

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được chia thành 5 giai đoạn thi công, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Khi hoàn thành, tháp tài chính 108 tầng không chỉ là điểm nhấn của Thành phố thông minh Bắc Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, góp phần định hình diện mạo đô thị của Thủ đô.


Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

01:55
Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

01:01
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng, Cục hàng không ra cảnh báo

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng, Cục hàng không ra cảnh báo

01:01
'Cảnh tượng khó tin' ở Hà Nội trong tương lai: 9 trục giao thông siêu rộng, có 2 đại lộ lớn bậc nhất Việt Nam

'Cảnh tượng khó tin' ở Hà Nội trong tương lai: 9 trục giao thông siêu rộng, có 2 đại lộ lớn bậc nhất Việt Nam

01:39
Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

00:48
Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

00:47
Hàng loạt xe máy đang đi ngã ra đường: CSGT truy ra hung thủ, mức xử phạt thế nào?

Hàng loạt xe máy đang đi ngã ra đường: CSGT truy ra hung thủ, mức xử phạt thế nào?

01:05
