Sau Now, tài xế beBike lại quây trụ sở đòi giảm chiết khấu và tăng thưởng

Chỉ vài ngày sau vụ việc hàng trăm tài xế Now quây kín trụ sở công ty đòi quyền lợi, trưa nay (17/8), rất đông tài xế beBike (xe hai bánh) đã tập trung gần trụ sở be tại Hà Nội để đòi quyền lợi.



Các tài xế có mặt tại đây cho biết họ tập hợp nhiều người tại đây để yêu cầu be giảm mức chiết khấu và phí sử dụng ứng dụng, đồng thời tăng mức điểm thưởng để hỗ trợ tài xế.

Theo chia sẻ của một tài xế có mặt tại đây, hiện đã cử đại diện nhóm vào trụ sở gặp gỡ nhân viên của be để tiếp nhận. Tuy nhiên, cho đến giờ vẫn chưa có cấp quản lý gặp gỡ, trao đổi với đối tác.

Nhiều tài xế beBike cho biết mức chiết khấu của be cao so với mặt bằng chung của các ứng dụng gọi xe hiện nay. Thêm đó mức thưởng mới của ứng dụng này cũng làm khó các tài xế.

Chương trình thưởng mới của be

Theo tìm hiểu của phóng viên, chính sách thưởng mới của be chính thức có hiệu lực từ hôm nay (17/8) đối với các tài xế beBike tại Hà Nội. Theo đó để, mốc điểm thưởng của be tăng từ 100 lên 125 điểm và số tiền thưởng cũng tăng từ 280.000 đồng lên 310.000 đồng.

Điểm thưởng cao nhất là 300 điểm được thưởng 1.230.000 đồng so với mức điểm cũ là 250 điểm được thưởng 1.080.000 đồng.Tất cả điểm thưởng này được tính theo tuần (từ thứ 2 đến Chủ nhật).

Theo cách tính của be, với mỗi cuốc xe hoàn thành, tài xế được thưởng 1 điểm. Mỗi cuốc xe phát sinh trong giờ cao điểm hoặc chuyến đi dài hơn 8km tài xế được cộng thêm một điểm. Anh Đức, một tài xế beBike cho rằng 25 điểm tương đương với hơn 20 cuốc xe.

Mốc điểm mới của be sẽ làm khó tài xế khi hiện nay nhiều người phải chạy hơn 10 tiếng mỗi ngày mới có thể đạt điểm thưởng (cũ).

Để đạt được mức thưởng 125 điểm/tuần tài xế phải chạy khoảng 17 chuyến xe mỗi ngày nếu không chạy trong giờ cao điểm. Còn để đạt được mốc thưởng cao nhất (300 điểm) tài xế phải chạy tương ứng khoảng hơn 40 cuốc xe/ngày (không tính chuyến trong giờ cao điểm).

Như vậy, theo tính toán, mỗi ngày tài xế phải chạy khoảng 25- 30 chuyến mỗi ngày để có thể đạt mốc thưởng tuần cao nhất. “Đây là điều không tài xế nào đạt được. Do đó, nếu chính sách của công ty như hiện nay thì sẽ không đảm bảo được cuộc sống, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay”, tài xế Đức cho biết.

Còn về mức chiết khấu, cho đến thời điểm hiện tại be vẫn duy trì mức chiết khấu cũ với dịch vụ beBike. Tiết lộ từ các tài xế cho thấy chiết khấu vào khoảng 25%. Tuy nhiên tài xế chạy xe hai bánh của be sẽ phải chịu thêm 10% thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân.

Được biết, phần này hiện be đang thu hộ tài xế. Vì thế mức thu còn lại của tài xế be sẽ thấp hơn so với mặt bằng chung của các ứng dụng khác.

Theo quan sát, tài xế be hiện nay tập trung ngày càng đông gần trụ sở ứng dụng be tại Hà Nội. Các tài xế đã còn truyền nhau nhiều khẩu hiệu và bắt đầu di chuyển qua một số tuyến phố để phản đối.

ICTNews đang liên lạc phía ứng dụng be và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.