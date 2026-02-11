Sau nhiều năm hưởng lợi "khủng" từ dầu Nga, quốc gia chủ chốt BRICS bất ngờ chặn bắt tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối

Ngày 6/2, Ấn Độ đã bắt giữ 3 tàu chở dầu bị cáo buộc tham gia buôn lậu dầu mỏ trong một chiến dịch phối hợp trên bộ và trên biển.

Đây được xem là động thái đầu tiên của nước này nhằm vào đội tàu chở dầu bất hợp pháp, hay còn gọi là đội tàu bóng tối.

“Tổ chức tội phạm này đã lợi dụng việc chuyển tải dầu giữa biển trên vùng biển quốc tế để vận chuyển dầu giá rẻ từ các khu vực xung đột đến các tàu chở dầu, trốn thuế phải nộp cho các quốc gia ven biển”, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tuyên bố.

Các nhà chức trách đã chặn bắt 3 tàu khả nghi ở phía tây Mumbai.

“Các tàu này thường xuyên thay đổi nhận dạng và đang được hộ tống đến Mumbai để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo”, Lực lượng Bảo vệ bờ biển cho biết.

Đây là lần đầu tiên Ấn Độ có động thái xử lý các tàu chở dầu thuộc đội tàu bóng tối, các nguồn tin am hiểu ngành vận tải biển của Ấn Độ cho biết.

Động thái của Ấn Độ diễn ra sau khi Mỹ và phương Tây tăng cường nỗ lực chống lại các tàu vận chuyển dầu mỏ bị cấm vận.

Việc bắt giữ trên cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép lên Ấn Độ buộc nước này ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga như một phần của thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ vẫn đang hạn chế mua dầu Nga khi các thỏa thuận giao hàng vào tháng 4 bắt đầu được thực hiện. Tập đoàn lọc dầu quốc doanh lớn nhất Ấn Độ, Indian Oil Corporation (IOC), đã tăng cường mua dầu thô từ Tây Phi và Trung Đông.

Indian Oil, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) và Reliance Industries, đã không đặt thêm bất kỳ đơn hàng dầu thô Nga nào trong tuần qua.

Theo dữ liệu từ Starboard Maritime Intelligence, Có 1.500 tàu được sử dụng để vận chuyển dầu thô của Nga, Iran và Venezuela. Trong số đó, 13% hiện mang cờ Nga.

Ngày 7/1, Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera (Bella 1) của Nga ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương với cáo buộc tàu vi phạm chế độ trừng phạt, liên quan đến lệnh “phong tỏa hoạt động vận chuyển dầu của Venezuela”.

Ấn Độ và Nga hiện đều là thành viên của nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS.﻿

Theo Oilprice﻿