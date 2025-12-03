Sau nhà máy bán dẫn 90 triệu USD, đối tác của loạt 'ông lớn' Tesla, Samsung, Hyundai... dự kiến rót thêm 30-40 triệu USD vào Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, sáng 2/12, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã tiếp và làm việc với CEO Tập đoàn Yangjie (Trung Quốc) Chen Rui Sheng về việc hỗ trợ Công ty TNHH Micro Commercial Components (MCC) Việt Nam triển khai mở rộng đầu tư tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C.

Tại buổi làm việc, ông Chen Rui Sheng đã thông tin về Dự án nhà máy thiết bị bán dẫn Micro Components của Công ty MCC Việt Nam, do Tập đoàn Yangzhou Yangjie Electronic Technology đầu tư. Theo đó, đây là dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 7/2023 tại khu công nghiệp Yên Phong II-C, tổng vốn đầu tư đăng ký 90 triệu USD.

Dự án đã đi vào hoạt động từ quý I năm nay, với kim ngạch xuất khẩu hơn 27 triệu USD. Thị trường tiêu thụ chính ở các khu vực châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Khách hàng toàn cầu chính là Tesla, Hyundai, Toyota, GM, Samsung, Philips, LG, JA Solar…

Quang cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Yangjie (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

CEO Yangjie cho biết, Tập đoàn đang nghiên cứu, triển khai dự án mới tại Bắc Ninh, chuyên sản xuất wafer GPP phục vụ nhà máy MCC tại Việt Nam và cung cấp wafer bán dẫn cho thị trường toàn cầu, với quy mô sản xuất 2,4 triệu sản phẩm wafer/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến tăng thêm 30-40 triệu USD.

Với dự án này, ông Chen Rui Sheng mong muốn tỉnh hướng dẫn cụ thể cơ quan đầu mối quản lý hóa chất cấp tỉnh; hướng dẫn thủ tục, trình tự hồ sơ pháp lý xây dựng công trình phụ trợ; hỗ trợ cung cấp nguồn điện ổn định và triển khai nhanh các thủ tục đặc thù về thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, hồ sơ môi trường…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết, tỉnh định hướng đưa bán dẫn trở thành một trong những trụ cột phát triển công nghệ cao, đưa địa phương trở thành trung tâm bán dẫn hàng đầu cả nước. Với đề xuất của Công ty MCC Việt Nam, ông Sơn khẳng định Bắc Ninh cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nói chung, Công ty MCC Việt Nam nói riêng hoạt động ổn định và phát triển bền vững trên địa bàn.

Ông Phạm Hoàng Sơn giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ Công ty về các thủ tục và đầu mối với các sở, ngành liên quan. Đồng thời, trực tiếp theo dõi và triển khai nhanh nhất với các thủ tục hành chính.

Đối với các nguyên liệu phục vụ sản xuất của dự án mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị với những loại hóa chất chuyên dụng, có giấy phép đặc biệt thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, yêu cầu chỉ đạo xem xét, thực hiện ngay. Còn lại những loại thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh sẽ chỉ đạo để thúc đẩy triển khai trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai, hỗ trợ, giúp đỡ Công ty MCC về công tác phòng cháy, chữa cháy. Công ty Điện lực Bắc Ninh đảm bảo nguồn điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.